Трохи історії червоно чорного прапору

Прапор складається з двох кольорів — червоного та чорного. Чорний колір символізує — українську землю, а червоний — кров борців за свободу та незалежність України.

Історія червоно-чорного прапора Червоний і чорний кольори часто використовувалися в українській історії, їх можна було побачити на одязі, на крашанках, весільних рушниках. Але як ідеологічні кольори червоний і чорний були введені українськими Січовими стрільцями під час Першої світової війни.





Вони вишивали собі червоним і чорним одяг, співали пісні про червоне і чорне, і саме ці кольори стали деяким символом української армії під час Першої світової. Якщо жовто-синій прапор символізував державність, українську соборність. Червоно-чорний прапор називався українсько-революційним прапором.





І він символізував боротьбу, опір, несприйняття того, що зараз відбувається і рух вперед. Червоно-чорний часто використовувався поруч з жовто-синім прапором на мітингах, конференціях, його вивішували над будинками і не лише в Україні. Саме радянською владою були заборонені червоно-чорний та жовто-синій прапор також.





Радянська ідеологія на червоно-чорний прапор нав’язала дуже багато шаблонів і стереотипів. Наприклад, є багато тих, хто вважає, що червоно-чорний прапор – фашистський або ж прапор УПА. Це – неправда. «ОУН використовувала синій прапор з золотистим націоналістичним тризубом, де замість середнього зуба був поставлений меч, виконання відомого графіка Роберта Лісовського. У 1941 році, коли стався розкол ОУН, бандерівське крило, яке проводило збір у Кракові, серед різних постанов прийняло, що запроваджує інший організаційний прапор, він мав бути червоно-чорним, але було вирішено, що для цього має бути затверджена окрема постанова.





Але, коли почалась війна, бандерівське крило попало у неласку до німців і легальної можливості використовувати цей прапор не було. Тобто, ця справа не була доведена до кінця», – розповів Андрій Гречило. Тобто, солдати УПА ходили в бій саме з жовто-синіми прапорами, які зараз тримають над Євромайданом.





А червоно-чорний використовували дуже рідко. Жовто-синій символізував націоналізм і зовсім не сприймався в українсько-радянському просторі. У 70-х і на початку 90-х років за спробу підняти жовто-синій прапор студентів притягували до відповідальності

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