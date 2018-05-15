Удивляюсь, как это наши чиновники в новостях еще не похвастались какие цветочки высадили на аллее за горисполкомом на прошлой неделе. Может им самим стыдно за такую аллею и такую работу?



Вот несколько фотографий, на одном фото клумбы в Покрове, а на двух остальных свеже посаженные цветы на аллее в Никополе (думаю все поймут что и где).



Вопрос к представителям власти, у вас есть совесть? За что вы так не любите наш город? Середина мая, а вы только соизволили высадить цветы, которые даже не видно из земли. Или в городе с бюджетом в 1 миллиард денег как обычно нет на что то большее, все деньги опять пошли себе на премии и надбавки???





Еще один вопрос, прошу дать четки и конкретный ответ. КОГДА будет реконструкция аллеи по проспекту,ведь благоприятные для работ погодные условия уже наступили????

Сергей Кравченко