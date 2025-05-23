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За підсумками збору на портативний холодильник


За підсумками збору на портативний холодильник 

Далі - перевірка - відправка
Всім дякуємо!
Все буде Україна!!!
Детальніше про сам збір:
http://city-nikopol.com.ua/10138-uvaga-zbr-na-portativnyj-holodilnik-nashm-voyinam.html

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