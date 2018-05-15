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Политика

На прошлой сессии, было столько охраны что, не всем никопольчанам хватило места? (видео)

 

На прошлой сессии, было столько охраны что, не всем никопольчанам хватило места? 


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  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:45Просмотров: 657 Комментариев: 0
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