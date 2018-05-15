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События

С Днем Рождения!!!

Сегодня свой День Рождения отмечает заместитель редактора газеты Город Никополь Оксана Зеленяк – человек, трудолюбие, профессионализм и ответственность которого заслуживают признания и огромной благодарности.

 
Спасибо тебе, родная, что долгие годы остаешься для нашего маленького, но дружного коллектива надежной опорой, даришь вдохновение и заряжаешь оптимизмом.


Хотим, чтоб ты знала – твое мнение весомо, работа значима, а поддержка и дружба бесценны!


В этот день и всегда желаем тебе бесконечного счастья, искренней любви и только добра. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, радует успехами сын, и сбудутся самые сокровенные мечты.


Держи курс на наслаждение! Больше путешествий, приключений и незабываемых встреч!


Любим и крепко обнимаем!

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  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:25Просмотров: 214 Комментариев: 2
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      Елена Кисель (Сегодня, 11:31)
      Журналисты | Offline
      "Если можно, то мне эспрессо,
      новостей и немного денег,
      путешествовать, меньше стресса,
      больше нежности, без истерик.
      Шоколадку, добрее утро,
      вдохновения и улыбок..
      если можно, давайте утку
      запеченную или рыбу.
      Дольше - молодость, позже - старость,
      двух детей, или дальше - внуков..
      и здоровья бы - вот подарок,
      к черту - грыжу и близорукость.
      а еще бы - побыть успешным,
      и портрет хочу (лучше - в профиль).."
      ПУСТЬ СБУДЕТСЯ!

      Регистрация: 2.12.2011

      Новостей: 20

      Коментариев: 35

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      Палыч (Сегодня, 16:25)
      Посетители | Offline
      С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям! Редкий экземпляр по скромности в среде черноротых воинствующих журналюг.

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 46

      Коментариев: 507

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