С Днем Рождения!!!
Сегодня свой День Рождения отмечает заместитель редактора газеты Город Никополь Оксана Зеленяк – человек, трудолюбие, профессионализм и ответственность которого заслуживают признания и огромной благодарности.
Спасибо тебе, родная, что долгие годы остаешься для нашего маленького, но дружного коллектива надежной опорой, даришь вдохновение и заряжаешь оптимизмом.
Хотим, чтоб ты знала – твое мнение весомо, работа значима, а поддержка и дружба бесценны!
В этот день и всегда желаем тебе бесконечного счастья, искренней любви и только добра. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, радует успехами сын, и сбудутся самые сокровенные мечты.
Держи курс на наслаждение! Больше путешествий, приключений и незабываемых встреч!
Любим и крепко обнимаем!
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