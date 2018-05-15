С Днем Рождения!!!

Сегодня свой День Рождения отмечает заместитель редактора газеты Город Никополь Оксана Зеленяк – человек, трудолюбие, профессионализм и ответственность которого заслуживают признания и огромной благодарности.



Спасибо тебе, родная, что долгие годы остаешься для нашего маленького, но дружного коллектива надежной опорой, даришь вдохновение и заряжаешь оптимизмом.





Хотим, чтоб ты знала – твое мнение весомо, работа значима, а поддержка и дружба бесценны!





В этот день и всегда желаем тебе бесконечного счастья, искренней любви и только добра. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, радует успехами сын, и сбудутся самые сокровенные мечты.





Держи курс на наслаждение! Больше путешествий, приключений и незабываемых встреч!



Любим и крепко обнимаем!