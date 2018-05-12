Позор. Это даже не зеленка
С завидной активностью, обложившись полицией и титушками, человек временно назначенный управлять нашим городом Андрей Петрович Фисак, вынес на сегодняшней сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета, которого обвиняет во всех грехах. Как ни старался городской голова, как не проводил профилактические беседы с депутатами, и все же не хватило ему всего два голоса.
Хочу еще раз обратить внимание на оперативность позорника, ведь может же. Так почему с Общественным советом в один день не рассмотреть? Ответ напрашивается сам по себе - Не любит лукавый воришка тех кто воровать мешает.
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