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Политика

Позор. Это даже не зеленка

С завидной активностью, обложившись полицией и титушками, человек временно назначенный управлять нашим городом Андрей Петрович Фисак, вынес на сегодняшней сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета, которого обвиняет во всех грехах. Как ни старался городской голова, как не проводил профилактические беседы с депутатами, и все же не хватило ему всего два голоса.

 

Хочу еще раз обратить внимание на оперативность позорника, ведь может же. Так почему с Общественным советом в один день не рассмотреть? Ответ напрашивается сам по себе - Не любит лукавый воришка тех кто воровать мешает.


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  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 15:22Просмотров: 955 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:37)
      Посетители | Offline
      Это театр. Я думаю он знал что голосов за отставку секретаря не будет. Это одна команда. Они заранее все просчитали. А вот полиции из Днепра приехало немало. А это значит что там, наверху(в БэПэПэ) решили показать что "своего" пока не сдадут. Тоже показательное выступление. На следующей сессии полиции будет меньше, потом еще меньше.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 595

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