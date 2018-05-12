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Политика

Что б депутаты в Никополе больше не стреляли на сессии полиция усилила охрану здания (видео, + прямая трансляция сессии)

 

Что б депутаты в Никополе больше не стреляли на сессии полиция усилила охрану здания 




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  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 11:12Просмотров: 2 195 Комментариев: 1
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      Globator (Вчера, 12:04)
      Посетители | Offline
      Смотри-ка, все таки депутаты маленько обосрамшись, зеленка пока еще не кол а тоже помогает :) милиции понагнали, автобусы с антеннами страхолюдными. БТР-а для полноты картинки не хватает. Боятся избраннички! Это хорошо. Хотя теперь не понятно почему я должен за их страх платить? Преступность побороли? Милицию больше занять не чем???

      Регистрация: 19.07.2016

      Новостей: 1

      Коментариев: 44

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