Что б депутаты в Никополе больше не стреляли на сессии полиция усилила охрану здания (видео, + прямая трансляция сессии)

Тут даже не его слова и реакция интересны а то что мимо внимания прошло. Рыбаков на нерве, быконул и сорвался, хоть по человечески понять можно. Не одобряю стрельбу, но понять могу, сам не меланхолик, кто знает как бы поступил имея пушку в кармане. И даже зная что нельзя по закону, не уверен что сдержался бы, честно пишу, как думаю. А вот над его головой, на видео, возле самого окна, это гораздо интересней. Прыщавое ч.о, депутат Якимец (извините Виктор, знаю что правила нарушил, ну я там вместо буквы точечку) отмодерируйте, если считаете нужным. Вы на реакцию этого "народного" ставленника посмотрите, на протяжении всего ролика. Вам понравится :) Оно вертит башкой и внимательно смотрит, ждет реакции, а может команды. То на мэра, то на Теплоэнерговырезатьнафиг и снова на мэра. Как отреагируют, что прикажут конкретные пацаны :) В глазки заглядывает, не видно ему, что барин думает. Нет, не похоже? Народ, протрите глаза, у нас в депутатском корпусе такое ч.о каждый второй. Ну выберите его еще на один срок. Фисюка то слить не долго, уровень скандальности зашкалит и ... нет его. А эти то, Якимцы останутся.