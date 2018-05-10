Большой джаз возвращается в Никополь!

14 мая на сцене КСК НЗФ в 19 часов начнет полуторачасовой концерт «Черкасский джаз-квинтет» (Сherkasy Jazz Quintet). И, возможно, с него начнется ренессанс этого жанра музыки в Никополе. Группа, созданная в 2003 г., по праву входит в десятку лучших джазовых коллективов страны.





Квинтет играет «консервативную», без зауми, музыку – классический хард-боп 50-60-х, произведения Ли Моргана, Хораса Силвера, обработки джаз-стандартов, музыку в стиле группы «Brecker Brothers». Коллектив участвовал почти во всех джазовых фестивалях Украины, выступал за рубежом. А главная цель музыкантов – популяризация джаза в родных пенатах. Собрались в квинтете истинные «профи». Лидер группы, пианист и инженер-программист Сергей Крашенинников является директором Черкасской филармонии, организатором фестивалей «Джаз-Дилижанс», «Черкасские джазовые дни» и т. п. Трубач Валерий Кириченко — солист оркестра областного муздрамтеатра им. Т. Шевченко; Николай Евпак (тенор-саксофон) преподает по своему классу в Черкасском музучилище, а Александр Черкашин (ударные)





– в музыкальной школе. А Александр Шнайдер (контрабас) солирует в городском камерном оркестре.





– Со времен проведения в индустриальном Никополе, лежавшем вдали от джазовых дорог, пяти фестивалей «Осенний блюз» прошло более 17 лет, – говорит один из организаторов концерта, депутат горсовета и большой поклонник спорта и джаза Дмитрий Осыка. – Он был глотком свежего воздуха для любителей «вечной музыки». Какие легенды джаза побывали на сцене КСК! Алексей Козлов с группой «ARS-nova», Аркадий Шилклопер, «Супертрио» (Алексей Кузнецов – Владимир Данилин – Александр Ростоцкий), Андрей Кондаков, Вячеслав Горский, эстеты из Киева «Er. J. ORCHESTRA», пожилые виртуозы Александр Любченко и Михаил Крымов, польский диксиленд «Riverbоat Ramblers», «Moscow Jazz Band» Владимира Лебедева, украинцы Игорь Закус и Юрий Шепета…





А потом ушел из жизни директор НЗФ Александр Коваль – и как отрезало, если не считать джаз-номеров в концертах а-капелльных групп «Мan Sound» и «Пікардійська терція». Мы с друзьями ездили на джаз-фестивали в Коктебель, Запорожье, Львов, и в нас, наконец, вызрело желание подарить никопольскому слушателю что-то качественное и достойное. Если джаз «зайдет» нашей аудитории, то следующим шагом будет добротный блюз!



Отмечу важную деталь. Концерты такой музыки требуют качественного звука. И его обеспечат звукоинженеры из Днепра со своей аппаратурой мощностью 5 киловатт. При этом все нюансы музыки будут одинаково хорошо различимы на всех рядах зала – даже на галерке. Так что приходите, не пожалеете!

На фото:

Основатель Черкасского джаз-квинтета Сергей Крашенинников

Трубач Валерий Кириченко