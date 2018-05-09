Тепер сесії проводитимуть в приміщенні Нікопольського відділу поліції, щоб депутати не стріляли?

Про продовження пленарного засідання 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання









У зв’язку з тим, що 04 травня 2018 року була оголошена перерва в роботі 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання, згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:





Продовжити пленарне засідання 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання 11 травня 2018 року о 10.00 в приміщенні Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (вул. Станіславського,1, м. Нікополь).





Розглянути питання, які були винесені на розгляд сесії згідно з розпорядженням міського голови від 02.05.2018 № 94-р «Про скликання 36-ї (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання».





Міський голова А.П.Фісак