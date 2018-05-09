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Никополь, палата №7

Тепер сесії проводитимуть в приміщенні Нікопольського відділу поліції, щоб депутати не стріляли?

Про продовження пленарного засідання 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання


 


У зв’язку з тим, що 04 травня 2018 року була оголошена перерва в роботі 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання, згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:


Продовжити пленарне засідання 36-ї (позачергової) сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання 11 травня 2018 року о 10.00 в приміщенні Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (вул. Станіславського,1, м. Нікополь).


Розглянути питання, які були винесені на розгляд сесії згідно з розпорядженням міського голови від 02.05.2018 № 94-р «Про скликання 36-ї (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання».


Міський голова А.П.Фісак

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  • Категория: Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:35Просмотров: 611 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 01:13)
      Посетители | Offline
      А я предлагаю сразу им переехать на Никитина, 24. В психиатрию. Там если что и санитары поблизости. А то что же получается. Чтобы это ворье могло спокойно делать свои темные делишки их нужно охранять от народа? Может быть еще целую бригаду с фронта отозвать для их охраны? Лучше разогнать, а кого надо пересажать к чертям собачьим.

      Регистрация: 27.10.2014

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      Коментариев: 1 594

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