У Нікополі в храмах Московського Патріархату розпочався збір підписів проти визнання Вселенським Патріархом Помісної Української Православної Церкви з центром у Києві

Це питання, яке хвилює багатьох віруючих, стало вже давно першочерговим на порядку денному. У зв`язку з цим, я маю зробити роз`яснення нашим читачам, стосовно провокаційних дій проти Автокефалії Української Церкви, які склалися в нашому місті.



І результати цих антиукраїнських вчинків, ми бачимо не тільки в ЗМІ, але й в реальному церковному житті, коли парафіяни московського патріархату в нашому місті, яке втратило на Сході України у боротьбі з Росією 33 воїна, постоупово переходять до справжньої Помісної Української Православної Церкви з центром не в країні агресора, а в нашому святому золотоверхому Києві.



По-перше, хотілося б наголосити, що наша Церква і держава переживає історичні миті. Нещодавно, за сприяння Президента України та Верховної ради, Вселенський Патріарх Варфоломій заявив про початок процедур для надання автокефалії Православній Церкві в Україні. Українська Церква прагнула цього ще від часів Хрещення Київської Руси і сьогодні наблизилася до своєї мети. Єдина Православна Церква в Україні повинна вилікувати рану розколу православ’я, спричинену політикою Московського Патріархату.



Проте останні події, пов’язані з наданням Томосу про автокефалію, мобілізували і ворожі українському суспільству сили. Зокрема, Російська Православна Церква в Україні (УПЦ МП) намагається вкотре посіяти зерно розділення в нашій державі. І сьогодні цей розкол сіє в храмах нашої святої Нікопольщини, під чітким циркуляром місцевих священників.



Ми сьогодні всі маємо усвідомити, що ті хто виступає проти Автокефалії Української Церкви, виступає проти суверенітету Української Держави!



На цьому тижні, до нашого храму почали приходити віруючі УПЦ МП із обуренням на своїх священників про те, що в нікопольських храмах їх наполегливо забов`язують заповняти так звані бланки «листа до Вселенського Патріарха», в яких вони закликають «не узаконювати розкол під приводом створення Автокефальної Православної Церкви в Україні».



Ми всі маємо усівдомити, що саме таким чином, нікопольські священники московського патріархату, роблять все можливе, щоб зірвати надання Українській Православній Церкві Томосу про визнання. Вони вкотре показують, що є противниками єдності нашого народу та підтримують ідею «руського міра».



Користуючись можлівстю, що Ви зачепили це хвилююче для наших мешканців питання, хотів би звернутись до братів і сестер у Христі, які є сьогодні священниками і парафіянами нікопольських храмів УПЦ Московського Патріархату.



Закликаю Вас не піддаватися на цю провокацію. Закликаю кожного звернутися до здорово глузду, щоб зрозуміти, що такими вчинками ми діємо виключно з вигодою для агресора, який топче українську землю вже не один рік. Це може призвести до ще більшої ненависті та розбрату в суспільстві. Нам варто сьогодні зрозуміти, що саме зараз сприятливий час, коли ми можемо об’єднатися заради збереження Незалежної України!



Переконаний, що більшість із Вас є не лише добрими благочестивими православними християнами, але й щирими патріотами, які вболівають за долю України. Багато хто з Вас під час російської агресії молиться саме за українських воїнів, допомагає їм і не погоджується з імперськими штампами «русского мира».



Закликаю наше духовенство, воїнів, волонтерів та усіх вірних Нікопольського благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату реагувати на ці події з молитвою та любов’ю до наших ближніх. Адже цього нас навчає Христос: «З того знатимуть усі, що ви Мої ученики, якщо будете мати любов між собою» (Ін. 13:35).



Тому, будьмо вірні Заповідям Спасителя та молимось до Всемилостивого Бога про утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні. Пам’ятаймо, що ми відстоюємо істину, а Христос нас навчає: «Я є Шлях, Істина й Життя» (Ін. 14: 6). Тому, хто захищає правду, той з Богом і там правдива Церква, адже: «Церква Бога Живого, стовп і утвердження істини» (1 Тим. 3: 15).





З любов`ю у Воскреслому Христі – ієромонах Меркурій (Скороход)

Благочинний Нікополя та району

Української Православної Церкви Київського Патріархату