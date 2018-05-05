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Политика

Стрельба в сесионном зале г.Никополь. Воришку облили зеленкой во время сессии горсовета (фото, видео)

 

Видео без монтажа



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  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 10:42Просмотров: 26 613 Комментариев: 6
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      555 (Вчера, 13:50)
      Посетители | Offline
      Рыбаков за то что облили кефирчиком совершил вооруженное нападение в сторону обидчиков со стрельбой в помещении при значительном скоплении людей ,от чего могли пострадать нее только "кефирщики" а также посторонние...!!! И потом заявит что совершено нападение с применением кефира на ЧЛЕНА семьи городского судьи!Товарисч РыбаковЪ поклонник Пашинского ?

      Регистрация: 4.12.2011

      Новостей: 0

      Коментариев: 690

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      Globator (Вчера, 14:11)
      Посетители | Offline
      А что так много стволов на душу населения? Туда похоже только ленивый пушку не принес? Это нормально? А менты защищающие за наши деньги народных избранников от народа это как?
      Самое интересное похоже только начинается, я тут глянул количество лайков под этими видео на Ютьюбе. И похоже лидируют предложения посадить на кол и т.д.
      Я вам господа нардепы напророчу пожалуй - в следующий Майдан будут сажать на колья, на площадях видимо. И все нахапанное повырывают вместе с желудками. В буквальном смысле.
      Поэтому если решите делать дороги не по 3 раза в год а по 5-6, ну что бы откаты почаще шли, подумайте о ..... том, что народ лайкает в соцсетях. Потихоньку от слов к делу переходят. Сначала радикалы, а там глядишь и остальные подтянутся.

      555,
      Готовится ко времени, когда вместо кефира кислота в ход пойдет!

      Регистрация: 19.07.2016

      Новостей: 1

      Коментариев: 41

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      Maks (Вчера, 17:47)
      Посетители | Offline
      Я извиняюсь, ну у депутата ещё можно понять пистолет... и то, какого фига он с собой его на заседание носит, страшно чтоль?. а два "хрена" которые рядом бегают, они какого фига со стволами? это чё за беспредел? что они себе возомнили! кто они такие! олигархи санные, гнать нафиг их... только деньги в народ вернуть, награбленные

      Регистрация: 4.05.2018

      Новостей: 0

      Коментариев: 1

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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 01:25)
      Посетители | Offline
      Наконец-то произошло то что давно должно было произойти. Это что-то среднее между силовым и мирным вариантом. Вот если бы бы кроме активистов еще и простые жители города подтянулись... Приятно что есть в городе люди, которым небезразлична судьба города. Сколько уже можно терпеть этот шабаш сепаров-щипачей под руководством туриста из Вишневого. Понятно что оно как и весь горсовет в отставку добровольно не уйдет, будет царапаться. На съезд БэПэПэ тоже надежды нет. Потому что нет. Один выход - громада должна собраться и при поддержке активистов заставить их отправить мэра и секретаря в отставку, а потом самих пойти на досрочные выборы. Другого пути я не вижу. Но то что произошло все равно приятно. Им пришлось обратить внимание на тех, кого они предпочитали просто не замечать. И хоть болван Саакашвили и сыграл на руку Банковой - спустил в унитаз протестные настроения, третий Майдан все равно неизбежен. И я тоже не уверен что на этих всех гнид что в центре что на местах вообще будут тратить пули. Будут и колья, и петли и камни - все будет. А пули еще понадобятся для внешнего оккупанта.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 591

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      Палыч (Сегодня, 07:58)
      Посетители | Offline
      Гюльчатаи открывают личика, дело только времени.

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 46

      Коментариев: 504

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      Наталья Яровая (Сегодня, 11:27)
      Посетители | Offline
      Сами-то Глючатаи понимают, что их открывающиеся личики все более походят на ту часть тела, которую нормальные люди тщательно прячут от посторонних глаз?

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 45

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