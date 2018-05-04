Политика
Никопольчане, на имя Президента Украины направлено коллективное обращение
Городской голова А.П.Фисак и ряд депутатов хотят провести незаконную "люстрацию" членов избранного Общественного совета.
Мы обратились к Гаранту Конституции Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
Ждем реакции Президента Украины.
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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