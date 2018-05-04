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Политика

Никопольчане, на имя Президента Украины направлено коллективное обращение

Городской голова А.П.Фисак и ряд депутатов хотят провести незаконную "люстрацию" членов избранного Общественного совета.

Мы обратились к Гаранту Конституции Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию.


 


Ждем реакции Президента Украины.


Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

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  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:25Просмотров: 1 097 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 01:04)
      Посетители | Offline
      Я не пойму для чего это обращение к президенту-барыге, который созванивается с Хуйлом по своим бизнесовым вопросам чаще, чем каждый из нас с друзьями и обворовывает страну с помощью таких вот мэров, которые с ним делятся(иначе давно бы перестали быть мэрами). Это как овцы обращаются к вожаку стаи волков чтобы их не ели. Или ели не так быстро. Надо иметь честь и гордость. Наш кланово-олигархический режим понимает только язык силы, а не челобитные царю. Хотя бы так как в Армении. Хотя, для Украины и это не подойдет. Не испугаются громкой массовки и блокады. Только действия. Иначе наш недомэр сам себя переизберет и на следующий срок со своим ручным местным избиркомом. А мы все будем царю жаловаться. Уж простите если кого обидел, но смешно все это. Детский сад. Клерк какой-нибудь отписку даст, а до Вальцмана и не дойдет. А мэришку можно за один день выкинуть. И даже без мордобоя. Пару тысяч призовите к исполкому во день сессии. И все.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 590

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