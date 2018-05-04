Про скликання 36-ї (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання

Згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:Згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати тридцять шосту (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання 04 травня 2018 року о 10.00 в залі засідань міської ради (4-й поверх).





Згідно зі статтею 42 Закону України від 21 травня 1997р. № 280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Скликати тридцять шосту (позачергову) сесію міської ради VІІ скликання 04 травня 2018 року о 10.00 в залі засідань міської ради (4-й поверх). Винести на розгляд сесії такі питання:

- про урегулювання земельних відносин;

- про передачу у власність громадянину Зайцеву Юрію Олексійовичу земельної ділянки на вул. Лапинській, буд. 148 у м. Нікополі Дніпропетровської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);





- про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту на вул. Бориса Мозолевського, 30 у

м. Нікополі Дніпропетровської області;

- про надання дозволу Комунальному закладу «Нікопольський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється на території парку «Перемога» у м. Нікополі Дніпропетровської області;

- про переведення садового (дачного) будинку № 227 у садовому товаристві «Хвиля» за адресою: пров. Морський, 32 у жилий будинок;

- про затвердження містобудівної документації «Детальний план території колишнього будинку відпочинку з облаштуванням паркової зони та зони сельбищної забудови на вул. Лапинська, 49 в м. Нікополі, Дніпропетровської області»;

- про затвердження Меморандуму про співробітництво з фізичною особою-підприємцем Рябенко М.В.;

- про затвердження Меморандуму про співробітництво з фізичною особою-підприємцем Ткаченко А.Є.;

- про затвердження Положення про відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- про затвердження Переліку адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя»;

- про затвердження «Положення про управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради»;

- про затвердження «Положення про відділ інфраструктури, енергозбереження та благоустрою Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради»;

- про затвердження «Положення про відділ бухгалтерського обліку та економіки Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради»;

- про затвердження «Положення про відділ комунального господарства Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради»;

- про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ ПРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА» та затвердження статуту в новій редакції;

- про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції;

- про затвердження Статуту НІКОПОЛЬСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» у новій редакції;

- про затвердження Статуту НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ у новій редакції;

- про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ-1» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції;

- про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції;

- про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ЖИТЛОВО-ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції;

- про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції;

- про внесення змін до п.1.1 рішення Нікопольської міської ради № 53-19/VІІ від 27.04.2017 р. «Про внесення змін до складу спеціальної постійної наглядової комісії Нікопольської міської ради»;

- про щорічний звіт спеціальної постійної наглядової комісії Нікопольської міської ради;

- про надання грошової допомоги мешканцям міста Нікополя;

- про реорганізацію (перетворення) комунального закладу «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікопольської міської ради;

- про передачу частини вбудованого нежитлового приміщення, розташованого у нежитловій будівлі колишнього ЛДЦ за адресою: м. Нікополь, вул. Лапинська, 49 у тимчасове безоплатне користування Нікопольській Громадській спілці «Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини»;

- про виключення об’єкту комунальної власності з переліку об’єктів, які підлягають приватизації;

- про списання багатоквартирних будинків з балансу;

- про створення житлового фонду соціального призначення в м. Нікополі та затвердження Порядку про облік та надання соціального житла в м. Нікополі;

- про затвердження видатків на 2018 рік для реалізації пунктів 4.4, 5.1, 6.10, 6.17, 7.1, 8.1 заходів міської програми «Екологія 2018-2022»;

- про затвердження змін та доповнень до додатку 1 до «Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополя на 2017-2019 роки»;

- про затвердження переліку об’єктів та заходів, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

- про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 64-29/VІІ «Про бюджет міста на 2018 рік».

Запросити на тридцять шосту (позачергову) сесію міської ради народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 35, депутатів Дніпропетровської обласної ради від м. Нікополя, керівника місцевої прокуратури, голову міськрайонного суду, начальника міського відділу поліції, Почесних громадян міста, керівників підприємств міста, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, представників засобів масової інформації. Реєстрацію депутатів міської ради та запрошених на сесію провести о 9.30 у вестибюлі четвертого поверху.

Міський голова

А.П.Фісак