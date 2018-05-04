В Марганці відбулися змагання з мотокросу

Драйв, швидкість, адреналін… Саме ці відчуття подарували марганчанам видовищні змагання з мотокросу, які відбулись у Марганці 28 квітня за підтримки міського голови Олени Жадько та депутата обласної ради Андрія Коломойця.



4 етап Кубка України з мотокросу (Західний регіон) і 2 етап відкритого Чемпіонату Дніпропетровської області зібрали понад тисячу глядачів і більше 60 учасників змагань.



Спортсмени представляли тут Марганець, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Херсон, Миколаїв, Нову Каховку, Кривий Ріг, Слав’янськ, Краматорськ, Кропивницький, Кам’янське, Олександрію, Вознесенськ та Жовті Води. У ході запеклої боротьби на трасі було визначено переможців у категоріях: аматор; повітряне охолодження; ветеран; OPEN; 50 см куб.; 65 см куб.; 85 см куб., жінки. Гонщики продемонстрували свої вміння керувати мотоциклом на різних поверхнях, чим викликали захоплення глядачів. Яскрава шоу-програма не залишила нікого байдужим.

Перші місця у змаганнях посіли представники Марганецького клубу «Екстрим» – Андрій Лютий (категорія «Ветеран»), неодноразовий переможець радянських та всеукраїнських змагань, у класі «Аматори» перемогу отримав Михайло Ценов, а у класі «повітряне охолодження» - Валерій Ковальов.



Мотоспорт – це доволі затратний та травматичний вид спорту, однак той, хто хоч раз відчув драйв від швидкості, крутих поворотів та тривалих польотів, назавжди стає його прихильником. Ще один юний вихованець клубу Іван Лях посів на змаганнях призове третє місце у категорії «OPEN». Тренується Іван вже понад 2 роки та вважає, що перемога - це, в першу чергу, наполеглива праця та вміння керувати і своїм мотоциклом, і власними емоціями. Мати спортсмена Лілія Лях зазначила: «Мотоспорт в Україні, на жаль, не зовсім доступний вид спорту, він потребує від спортсменів чималих фінансових вкладень. Та все ж результати, котрі сьогодні показав мій син, надихають і надалі розвиватися у цьому напрямку».





Сьогодні можливість осідлати «залізного коня» отримують навіть 5-6 річні хлопці та дівчата. Так, наприклад, клуб «Екстрим» на змаганнях у категорії 50 см куб. представив наймолодший учасник турніру – Богдан Бондаренко (6 років). Це перші гонки для Богдана і він достойно виконав програму турніру та посів четверте місце. «Я вже давно займаюсь з татом цим видом спорту. Вперше на мотоцикл я сів ще у дитячому садку,» – сказав юний спортсмен.





Дякуючи суттєвій підтримці голови міста Олени Жадько, депутата Дніпропетровської облради Андрія Коломойця, голови правління ПАТ «МГЗК» Олександра Зільбермана, депутата Марганецької міської ради Олександра Бондаренка, голови профспілки молоді і спорту Дніпропетровської області Євгена Романченка, а також Олександра Герасіна (АЗС «Дніпро»), В’ячеслава Гаркуші (ТОВ «ЮГ Транс Термінал»), Владислава Бесараба (група компанії «Галіон»), Віктора Стороженка, Віктора Кліменка, Віктора Ігнатенка, Андрія Шелеста, Андрія Рубеля, Андрія Манжури, Олександра Рядинського, Віталія Кузубаєва, Сергія Сахарука, Владистава Колганова, Андрія Стельмашука, Юрія Стельмашука, Олександра Шумкіна, Богдана Любери та ще багатьох небайдужих людей, які приєднався до створення та проведення заходу, спортивне свято стало важливою подією для жителів міста. Завдяки спільним зусиллям організаторів та благодійників переможці отримали цінні призи й подарунки, а марганчани – незабутні моменти хвилювання, азарту та драйву.

Олена МУХІНА