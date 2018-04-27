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Завтра в очередной раз Громада будет доказывать людям в креслах, что ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Многие во всех социальных сетях обсуждают ужасное состояние Никополя и сожалеют о том, что не занимают активной общественной позиции!
Завтра у Вас будет такая возможность - ПРИДИТЕ НА 10.00 на сессию и ПОДДЕРЖИТЕ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ ТЕХ, КТО ПЫТАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТОМУ БЕЗОБРАЗИЮ!!!!
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