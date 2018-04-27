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Информация

Завтра в очередной раз Громада будет доказывать людям в креслах, что ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Многие во всех социальных сетях обсуждают ужасное состояние Никополя и сожалеют о том, что не занимают активной общественной позиции!


 


Завтра у Вас будет такая возможность - ПРИДИТЕ НА 10.00 на сессию и ПОДДЕРЖИТЕ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ ТЕХ, КТО ПЫТАЕТСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТОМУ БЕЗОБРАЗИЮ!!!!


Лариса Калюжна

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:46Просмотров: 434 Комментариев: 0
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