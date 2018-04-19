Покров потратит свыше 13 миллионов гривен на модернизацию системы уличного освещения!

Модернизация инфраструктуры сегодня стала визитной карточкой маленького горняцкого города. Сегодня здесь действительно реализуются проекты, которые будут определять комфортное проживания жителей города на десятилетия вперед. Причем в отличие от других населенных пунктов, в Покрове не просто озвучивают какие-то абстрактные амбициозные планы в стиле «когда то мы сделаем то, и то», но и действительно воплощают их в жизнь.









Как известно, в наследство от советских времен городу досталась далеко не самая современная система уличного освещения. В большей части приборов уличного освещения в городе используются натриевые газоразрядные лампы мощностью 250-400 Ватт. Такие фонари сегодня считаются экономически нецелесообразными для дальнейшего использования из-за высокого энергопотребления и значительных затраты на ремонт и обслуживание. Обоснованным требованием времени является также установление современной автоматизированной системы управления линиями наружного освещения города.





Вот почему еще в феврале на 31-й сессии городского совета 7-го созыва была утверждена программа «Будівництво, відновлення та модернізація ліній зовнішнього освітлення міста Покров».





Естественно, что такая серьезная работа требует многомиллионных капитальных вложений, которые сложно выделить исключительно из местного бюджета. Но, как показала практика, при адекватном руководстве населенный пункт всегда может привлечь необходимые инвестиции и найти средства для внедрения столь нужных программ. Благодаря почти 2-летней работе в направлении энергоэффективности со стороны руководства Покрова, городу удалось заключить льготные кредитные договоры по реализации энергосберегающих мероприятий с Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), которая предоставляет финансовую поддержку самым разным экологически важным проектам.





В итоге, как стало известно на текущей неделе, Покров стал одним из 7 городов Украины с которыми корпорация заключила кредитные договора по реализации энергосберегающих мероприятий. Город получил многомиллионный финансовый кредит от NEFCO под достаточно низкий процент (под 3% годовых сроком на 5 лет), что уже является большим достижением.





Более того, на данный момент уже определен победитель тендерной закупки на выполнение контракта «Разработка проектно-сметной документации, поставка и монтаж-демонтаж всего необходимого электротехнического оборудования для реконструкции уличного освещения в отдельной части города Покров, Днепропетровской области и устройства освещения боковых улиц и дворовых территорий, замена существующих светильников на светодиодные, монтаж автоматизированной системы управления уличным освещением (АСУП)». Им признанно ООО «Дорстрой Монтаж». Стоит отметить, что тендер, оценка предложений и определение победителя происходило по международным правилам, в соответствии с Руководством по закупкам и по согласованию с НЕФКО.





Таким образом, работы по модернизации системы уличного освещения стартуют в Покрове уже в нынешнем году. Как сообщается, основной упор будет сделан на установке экологических светодиодных фонарей, что позволит существенно сократит затраты бюджета на оплату электроэнергии. Также важным моментом модернизации станет установка системы дистанционного управления освещением.





Тот прогресс, который демонстрирует Покров за последние годы действительно поражает. Обновление и модернизация сегодня охватывает практически все важные сферы жизни города, от ремонта дорог до уличного освещения. Как бы критично многие бы не относились к работе любой власти, но один факт не вызывает сомнения — в Покрове не просто ГОВОРЯТ, а действительно ДЕЛАЮТ! Действительно делают город лучше.