В Никополе создан орган Общественного контроля! ( 3 видео)
Никопольчане, сегодня состоялось Учредительное собрание, на котором был избран Общественный совет при Никопольском городском совете.
После более чем пятичасовой работы были избраны 35 членов общественного совета (из 89 делегатов, принявших участие в Учредительном собрании).
Персональный состав:
1 Артеменко Віктор Анатолійович
2 Біла Тетяна Григорівна
3 Білик Юлія Олексіївна
4 Білов Олександр Вікторович
5 Варавіна Валентина Михайлівна
6 Волкова Олена Євгенівна
7 Гаман Микола Анатолійович
8 Горбаненко Маргарита Миколаївна
9 Горгіладзе Сергій Сергійович
10 Гребенюк Сергій Іванович
11 Гузій Андрій Володимирович
12 Журавльов Віталій Юрійович
13 Зафірова Еллада Володимирівна
14 Іванов Сергій Дмитрович
15 Іляш Денис Вікторович
16 Калюжна Лариса Болеславівна
17 Косьяненко Олександр Григорович
18 Лахін Володимир Олександрович
19 Лось Ірина Георгіївна
20 Лубяний Олександр Володимирович
21 Мельникова Марія Володимирівна
22 Натфуллін Данило Олександрович
23 Олійник Микола Іванович
24 Пастушок Ольга Іванівна
25 Полоз Марія Геннадіївна
26 Рудін Єгор Олександрович
27 Сиротенко Анатолій Васильович
28 Суліма Сергій Олександрович
29 Ткачова Лариса Олександрівна
30 Тульчинський Анатолій Олександрович
31 Фоміна Катерина Володимирівна
32 Цаплін Костянтин Олександрович
33 Чабатюк Микола Володимирович
34 Шашликов Денис Геннадійович
35 Шутько Наталя Семенівна
Теперь протокол Учредительного собрания должен утвердить Исполком Никопольского городского совета. Но вполне возможно, что члены исполкома не захотят рассматривать этот документ и направят его депутатам, на сессию городского совета.
А
там уже полным ходом идет агитация с целью воспрепятствовать работе вновь созданного общественного органа.
Если депутаты не утвердят состав Общественного совета – это будет серьёзной ошибкой городской власти. СКАНДАЛ БУДЕТ МАСШТАБНЫЙ – вплоть до губернатора и до столицы.
Никаких правовых оснований для ОТКАЗА в утверждении персонального состава Общественного совета НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Посмотрим, проявят ли наш городской голова, члены исполкома и депутаты благоразумие и законопослушность.
А вновь избранный Общественный совет готовится начать свою работу. На благо города и ГРОМАДЫ.
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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