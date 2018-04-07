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Авторские стихи, песни

Не просто песня: На дорогах тает лед, но асфальта ни кто не найдет (видео)

 

Не просто песня: На дорогах тает лед, но асфальта ни кто не найдет



Песня и видео: Віталій Олександрович Мухін
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015677592053&fref=gs

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  • Категория: Авторские стихи, песни
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:56Просмотров: 164 Комментариев: 0
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