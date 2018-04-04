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Информация

Как в Никополе будет ходить транспорт на кладбище на Пасху и Радоницу

 

По многочисленным просьбам жителей Никополя перевозчики организовали подвоз людей к городскому кладбищу. До Пасхи и в сами поминальные дни к месту захоронения усопших будут курсировать не только городские автобусы, но и пригородные.


Начиная с 6 апреля городской маршрут № 22 будет курсировать до кладбища, но только до моста.

 

В сам день поминовения усопших 15 апреля все автобусы Никополя, кроме льготных, будут идти к кладбищу от всех конечных остановок города. 16-17 апреля подвоз жителей города к кладбищу (за мост) будут выполнять дополнительные автобусы с 8 утра.

Также к кладбищу возможно добраться пригородными маршрутами, которые курсируют по мосту:

 

За более подробной информацией можно обращаться в диспетчерскую службу ООО «ПКП« Мотодор» по тел. 099-747-78-22

 

Источник: Информатор

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:38Просмотров: 447 Комментариев: 0
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