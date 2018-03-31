Весняна мелодія сонячної дівчинки з Покрова

Друга премія, завойована у Києві, на Міжнародному фестивалі - конкурсі “Мелодія весни”, для сонячної дівчинки Лізи Халявченко-Бабіч — дуже символічна. Дата конкурсу майже співпала з днем людини з синдромом Дауна, який світ відзначає 21 березня.

Вкотре Ліза здивувала журі та глядачів, ламаючи стереотипи про людей із зайвою хромосомою.



Серед двадцяти конкурсантів у номінації “інструментальний жанр” особлива учениця по класу фортепіано міської школи мистецтв впевнено здобула другу премію, зігравши інвенцію та повільний вальс. Як завжди разом з мамою її підтримувала незмінний викладач — Олена Семенуха, з чиєї легкої руки та наполегливої праці, Ліза стала першою в Україні піаністкою з синдромом Дауна.





За сім років сонячна дівчинка зривала овації на конкурсах обласного, Всеукраїнського та світового масштабу. На одній сцені вона грала з голандським оркестром Jostiband, що є найбільшим у світі музичним колективом, у якому грають особливі музиканти — люди з синдромом Дауна та розумовими особливостями. Нарівні зі звичайними дітьми Ліза виступала на міжнародному фестивалі “Золота осінь” в Угорщині, де завоювала срібло, стала володаркою Гран-прі фестивалю “Зоряні мости" у Болгарії, дистанційно завоювала ІІ премію на міжнародному фестивалі Rendez-vous a Paris у Франції.





Сьогодні юна покровчанка є прикладом успішної інклюзії, доводячи, що світ змінюється на краще, та належить все ж не сильним, а добрим і милосердним.