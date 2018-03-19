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Жизнь города

В Никополе на Херсонской микроавтобус потерял колесо из-за ямы на дороге

27 марта, около 18:00, на улице Херсонской водитель не увидел яму, которая скрывалась под лужей. В результате у микроавтобуса Ford Transit оторвалось заднее колесо.

 

Во время происшествия никто не пострадал. Об этом Информатор сообщает с места события.


На улице Херсонской в районе 1-го квартала после зимы на дороге сплошные ямы. Некоторые из них водителям не видны из-за огромных луж, которые образовал талый снег. Предупреждающего знака о плохой дороге здесь тоже нет. В одну из таких выбоин сегодня влетел микроавтобус Ford Transit, в результате у автомобиля отлетело заднее колесо. По словам водителя, он вез хлеб и не увидел ямы, которую скрывали лужи на проезжей части.


«Вскочил в яму — и отпало колесо, не выдержал подшипник. Приблизительная сумма ущерба около 1500 гривен», — говорит водитель микроавтобуса.


Участники дорожного движения вызвали патрульных полицейских, которые зафиксировали, что виной всему не ДТП, а плохая дорога.

 

Алена Радченко

Информатор

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:05Просмотров: 238 Комментариев: 0
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