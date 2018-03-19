Борис Кривчик: НА ХРЕНА ЗАКОНУ ДЫШЛО

Как на хрена? Ну как без него бессловестной править?! А так иногда хочется почувствовать себя хозяином мира, одной рукой держа Бога за бороду, а другой—закон за дышло. Вот и встрямляют законодатели в каждый закон свое, пусть малое, но дышло.

Но дышло есть дышло без мозгов, потому оно чаще всего то по нашему карману ударит, то под дых нам, то просто курам насмех.Как на хрена? Ну как без него бессловестной править?! А так иногда хочется почувствовать себя хозяином мира, одной рукой держа Бога за бороду, а другой—закон за дышло. Вот и встрямляют законодатели в каждый закон свое, пусть малое, но дышло.





Но дышло есть дышло без мозгов, потому оно чаще всего то по нашему карману ударит, то под дых нам, то просто курам насмех. Возьмем для примера фарс с Н.Савченко, иначе не назовешь, когда за туманом усиленно скрывают вещи очевидные. Скажем, упорно избегают ответа на элементарный вопрос—а когда появились видео и ауди материалы, если за Надей следили стукачи больше года, и она об этом прекрасно знала, подыгрывая нышпоркам? Да ее еще год назад можно было взять на переговорах для тихой посадки и перевоспитания по законам жанра, где гораздо дешевле предотвратить пожар и преступление, чем потом разгребать последствия, и только неук Луценко мог не знать элементарщины.





Нет, ждали момента, чтобы Надю взять под фанфары, с гиканием и с петардами, а потом выпятить грудь и показать конкурентам из СБУ и НАБУ, что и прокурор не лыком шита и может не только бережно прятать преступников за границей, но и здесь затыкать рты противникам своего хозяина. И вот тут Луценко загнал себя в юридическую ловушку, вот знал он о готовящемся преступлении всех веков и народов? 100%. Что-нибудь делал для его нейтрализации? Отнюдь, разогревал и провоцировал. А ведь по закону (который один для всех) человек, знающий о готовящемся преступлении и промолчавший, не пытаясь как можно быстрее обезвредить бандитов, является их сообщником и садится с ними наравне на скамью подсудимых.





А Луценко точно знал, но молчал, ежеминутно рискуя жизнью сотен тысяч детей и женщин и должен как заводила по полной сидеть в одной камере с Надей и голодать. С оружием тоже смех душит, ну какой дурак будет перевозить миномет в открытой тумбочке, когда к его услугам целые вагоны с углем, где и танки можно заховать?! Спросите у рядовых террористов из окружения Ахметова, или Порошенко, они с улыбкой подтвердят, что для актов такого масштаба потребуется не менее 100 человек квалифицированного обеспечения и поддержки, чего Наде до конца жизни не собрать. Ляшко тут не в счет, его совет Наде взять Захарченко за шкуру при встрече и доставить на суд народный—обычный заскок, взял бы вилы и показал это личным примером, но он больше привык сам регулярно получать по морде от скотиняк-депутатов.





И только надзиратель в СИЗО практически понимает задачу—поскольку взяточника Мосийчука отпустили, а месту пустовать негоже (даже за место в маршрутке платить вынуждают и инвалида, и бойца АТО) надо ж заполнить его хоть каким Героем Украины. А люди с юмором ждут, когда в финале на сцене появится Евгений Кошевой и объявит: «Вас заказали!». Хотя общая задача просматривается явно—хоть на какое время отвлечь народ от раздумий--почему жизнь стала такой контрастной, что та же О.Коник на свою нищенскую зарплату и убогую премию может купить себе не хилую ВМW, а балованая Катерина Яровая на свою шикарную пенсию не всегда может купить внучке молока по смешной цене? И за суетой кукловоды совершенно не думают о международных последствиях, самое простое из которых—завтра Путин (не совсем дурак же) выведет на Красную площадь и под посольства Украины толпы народа с плакатами «Свободу Юрию Деточкину и Наде Савченко!», а уж толпы журналюг расстараются в глазах мира показать Украину страной-тюремщиком, которая сажает всех, кого даже Путин отпускает на волю.





А чтобы не испортить впечатление о себе как о стаде перепуганых баранов, депутаты быстренько приняли документ о спасении и защите… нет, не о спасении онкобольных детей наших, или о спасении народного кормильца—сельского хозяйства, или о ценах и тарифах, это в глазах депутатов пустяки, которые можно отложить на год-два, намного важнее было принять документ о защите себя, категорически запретив заходить в ВР и другие кабинеты власти с гранатометами. По лошадиной логике, без принятия исторического документа раньше в Верховную Раду можно было въезжать на танке и только такая бумага положила конец безобразию. Ну, и шли бы уже до конца—запретили бы заодно заносить гранаты в роддома, ясли, в операционные, в тюрьмы, в трамваи и на карусели, короче, куда и так не очень-то ломились с оружием. Все это очень напоминает исторический анекдотический случай.





Лет 200 назад в штате Аляска приняли закон, запрещающий выбрасывать в окна самолетов, пролетающих над Аляской, мороженые туши оленей. Ни до того, ни после таких попыток не отмечалось, но закон не отменили, на всякий случай, а вдруг найдется отмрозок на всю голову. Все эти несуразицы только подтверждают неадекватность нынешней системы власти и необходимость ее полного обновления. Где дышло закона окажется в руках народа непосредственно.

Борис Кривчик