У Нікополі поліцейські затримали грабіжника який пограбував пенсіонерку

18 березня співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничним затримали грабіжника, який пограбував 78-річну пенсіонерку у її власному домі.18 березня співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничним затримали грабіжника, який пограбував 78-річну пенсіонерку у її власному домі.

Як з'ясували правоохоронці, грабіжник, скориставшись незачиненими дверима, зайшов до приватного будинку пенсіонерки. На її заперечення та вимоги покинути оселю він не реагував, став вимагати гроші. Під страхом фізичного насилля зловмисник заволодів двома тисячами гривень, мобільним телефоном жінки і втік. Поліцейські через декілька годин затримали грабіжника, у якого вилучили викрадений у жінки телефон та частину грошей.





Як стало відомо, 30 річний зловмисник - місцевий мешканець, раніше неодноразово засуджений за аналогічні злочини, не працює. Слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою останньому оголошено про підзру за ч.3 ст.186 КК України (пограбування) санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України.

Відділ комунікації поліції

Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського ВП