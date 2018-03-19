В газету от читателей
Дороги Никополя: Гребу днищем по намерзшим на дороге буграм
21.03.2018г. ул.Херсонская в районе ул.Декабристов. У меня седан. Но клиренс неплохой. Гребу днищем по намерзшим на дороге буграм.
Продолжается это безобразие несколько дней. До льда там были просто ямы, по которым тоже ездить стремно, но днищем пока не касался. И цена вопроса то-пустить бульдозер, чтобы срезать ковшом эти бугры.Но видимо мЕрия занята более важными делами
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.