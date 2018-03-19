Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


В газету от читателей

Дороги Никополя: Гребу днищем по намерзшим на дороге буграм

21.03.2018г. ул.Херсонская в районе ул.Декабристов. У меня седан. Но клиренс неплохой. Гребу днищем по намерзшим на дороге буграм.


 


Продолжается это безобразие несколько дней. До льда там были просто ямы, по которым тоже ездить стремно, но днищем пока не касался. И цена вопроса то-пустить бульдозер, чтобы срезать ковшом эти бугры.Но видимо мЕрия занята более важными делами

Дороги Никополя

Сергей Чернявский

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:22Просмотров: 154 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.