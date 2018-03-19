Добровольців Нікополя «замовили»– поліція виконує!

День Добровольців 2018 року в Нікополі запам’ятається добровольцям «Правого сектору» безглуздим та безпідставним обшуком одного з побратимів. У відповідь на наші заяви до СБУ, Генпрокуратури та МВС щодо злочинів депутатів Нікопольської міської ради пси режиму під «чуткім руководством» перевернули догори дригом помешкання, автівку та гараж бійця.



Бажання прибрати незручних для корупційної влади Нікополя добровольців «Правого сектору» проголосив ще у 2017 році на пресконференції в Дніпрі заступник голови Тихенко: «Ми, як міська влада, звертались до всіх компетентних органів – приберіть спортсменів з міста, які заважають працювати».





За нашими даними цього разу «замовлення» зробив одіозний депутат Рибаков, що імітував напад на себе з метою відкрити кримінальне провадження проти активістів «Правого сектору», які викривають не тільки корупційну діяльність, а й сторінки з його біографії, що яскраво свідчать про його сепаратистські дії та допомогу проросійським найманцям. А йому в цей час виділяють «2 з 5» патрульних екіпажей Нікополя, коли їх і так не вистачає в місті для підтримання порядку.





В ухвалі суду вже «за традицією» йдеться про те, що «одна баба чула від іншої баби, що та чула як хтось десь щось казав». Про презумпцію невинності слідчий Кузьміна Ю.Ю. взагалі мабуть не чула, бо спочатку нашого бійця допитують як свідка й одразу ж вона вважає, що він вчиняє кримінальне правопорушення хоча жодних доказів крім пліток немає. Прикро, що в поліції Нікополя працюють такі безвольні співробітники як слідчий Кузьміна Ю.Ю., яка за вказівкою згори виконує брудну роботу та не розуміє, що її використовують як обслуговуючий персонал злочинної системи.

Коли, після побиття тітушками 9 травня 2017 року, начальника ГУ НП в Дніпропетровській області Репешка замінили на Глуховєрю (якого представили як професіонала своєї справи), рупори зацікавлених в цьому кланів кричали на всіх кутах, що ось тепер і настане час справжньої боротьби з сепаратизмом, злочинністю, корупцією тощо. А що по факту?





Досі нікого за травневі події не притягнуто до відповідальності. Кремлівські посібники знов розгортають активність на теренах Дніпровщини. Хабарників, корупціонерів, злочинців, сепаратистів, наркоторгівців захищають пси режиму від гніву народу за його ж кошти, а безправні пересічні українці кинуті на призволяще з проблемами, що створюють для них перші. Злочинцю достатньо відвезти "чумаданчик" в область і неугомонних борців з окупаційною владою за наказом починають переслідувати за сфабрикованими справами "висосаними з пальця".





Так працює система: корупціонерів та злочинців оберігає, а борців з ними переслідує. Як наслідок, ті, що у 2014 сприяли приходу "руского міра" в наш дім та готували ґрунт для захоплення України адептами кремля, сьогодні вдягли маски "захисників миру та загальнолюдських цінностей" й грабують український народ та ненавидять все українське.





Якби так оперативно поліція реагувала на наші заяви про торгівлю наркотиками, розкрадання бюджетних, а отже народних коштів, сепаратизм та державну зраду, ми б давно вже жили в квітучий країні де чудові дороги та безпечне гармонійне життя.





Ми не виключаємо стихійних обшуків у решти побратимів та нас не залякати - це наша українська земля і ми будемо боротися за неї до перемоги! І в разі відсутності адекватної реакції на наші звернення ми будемо піднімати народ для впровадження дійсного народовладдя, використовуючи всі доступні методи Політичної сили «Правий сектор», громадської організації, ДУК ПС та підтримувати всі народні ініціативи щодо встановлення конституційного ладу задля знищення корупційних схем та корупціонерів, злочинців в кабінетах, хабарників та заробітчан на поті та крові українців!





Нікополь є старовинним українським містом з славетним минулим і в ньому мешкає достатня кількість свідомих патріотів незалежної України готових боротись за світле майбутнє своїх дітей!





Слава Україні!

Слава захисникам Нації!





Голова Дніпропетровської організації

Політичної Партії "Правий сектор"

Євтушенко Ю. В.