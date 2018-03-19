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В газету от читателей

Видимо давно мы не перекрывали трассы и начальство ДТЭК "Днепроблэнерго" по нам соскучилось

Две недели назад специалисты ДТЭК "Днепроблэнерго" провели регламентные работы на "ТП" по улице Минина. Хорошее дело, но только после их работ у жителей домов Первомайская 25 и 27 , Минина 8 и 10 начались проблемы с перекосами напряжения до 258 вт.

 

Обслуживающее нас ЧП "Рябов С.В." составило и отправило им уже 5 актов замеров, зарегистрированы заявки в Днепре по тел № 0800 500 444, но реакции ни какой. Рано утром напряжение прыгает с 220 до 255 и при этом у жильцов горят электроприборы и не работают газовые котлы. На вопрос когда же будет исполнена заявка, в пятницу ответили, что им дается 5 дней, а сегодня уже ответили, что таких заявок много и нужно ждать в порядке очереди. Новую заявку не принимают.


Видимо давно мы не перекрывали трассы и начальство по нам соскучилось. Сегодня еще подождем, а потом будем собирать народ на митинг.

Олег Моцак

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 11:57Просмотров: 943 Комментариев: 0
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