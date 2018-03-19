Борис Кривчик: ИСТОРИЯ БЕЗ УРОКОВ—ПУСТОЙ ЗВУК

Иногда историю не грех напоминать, как говорится, тело заплывчиво, дело—забывчиво, а история такова. Как-то надоел нашим людям бардак, что в стране, что в городе, а поскольку бардак учиняют сами люди, решили начать с них, т.е. с замены кадров.

Оказалось, это не так просто, ведь кадры за много лет кадрения не лаптем щи хлебали, а ломали головы и таки придумали для себя законы, по которым избрать их можно в момент, а чтобы снять—всей орде Чингизхана столетия не хватит, вот и потыкается бедняга избиратель в поисках выхода по тупикам закона, потом плюнет с досады, махнет рукой, мол, да нехай уже кадр доворовывает до конца своего срока, но зато уж следующего…! И так каждый раз.





Но время не стоит на месте, и однажды у французов и у прочих аглицких немцев, которые, чай, тоже не ботфортом консоме хлебают, созрела мысль, что экономнее не выводить народ на Майданы при каждом недовольстве, достаточно опросить народ и выполнить его волю, и все! Тем более, что у них к услугам была повальная компьютеризация, так что с опросами проблем не было, Майданов тоже. На удивление, Украина поддержала здравую инициативу, но скорее для форсу, что совсем не удивительно, у нас большинство реформ для форсу делается, абы замылить глаза нашим западным денюжкудавателям, потому и потуги наши выглядят смешно типа «куда конь с копытом, туда и рак с клешней».





Так и здесь, сперва наши пытались по привычке засунуть инициативу под сукно, но не тут-то было, процесс уже пошел. В славном городе Никополе Общественный союз «Никопольчане» вытащил ее из-под сукна и в полном соответствии с законами начал сбор подписей жителей за отзыв городского головы А.Фисака с поста, а поскольку нам до компьютеризации еще дальше, чем до Киева рачки, пришлось остановиться на бумажном варианте.





Это чуть позже много камней набросало на дорогу к истине, ведь наши чиновники на весь мир славятся своим непревзойденным умением удавить бумажной петлей любого гиганта мысли и любое полезное дело.Иногда историю не грех напоминать, как говорится, тело заплывчиво, дело—забывчиво, а история такова. Как-то надоел нашим людям бардак, что в стране, что в городе, а поскольку бардак учиняют сами люди, решили начать с них, т.е. с замены кадров.





Оказалось, это не так просто, ведь кадры за много лет кадрения не лаптем щи хлебали, а ломали головы и таки придумали для себя законы, по которым избрать их можно в момент, а чтобы снять—всей орде Чингизхана столетия не хватит, вот и потыкается бедняга избиратель в поисках выхода по тупикам закона, потом плюнет с досады, махнет рукой, мол, да нехай уже кадр доворовывает до конца своего срока, но зато уж следующего…! И так каждый раз. Но время не стоит на месте, и однажды у французов и у прочих аглицких немцев, которые, чай, тоже не ботфортом консоме хлебают, созрела мысль, что экономнее не выводить народ на Майданы при каждом недовольстве, достаточно опросить народ и выполнить его волю, и все!





Тем более, что у них к услугам была повальная компьютеризация, так что с опросами проблем не было, Майданов тоже. На удивление, Украина поддержала здравую инициативу, но скорее для форсу, что совсем не удивительно, у нас большинство реформ для форсу делается, абы замылить глаза нашим западным денюжкудавателям, потому и потуги наши выглядят смешно типа «куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Так и здесь, сперва наши пытались по привычке засунуть инициативу под сукно, но не тут-то было, процесс уже пошел. В славном городе Никополе Общественный союз «Никопольчане» вытащил ее из-под сукна и в полном соответствии с законами начал сбор подписей жителей за отзыв городского головы А.Фисака с поста, а поскольку нам до компьютеризации еще дальше, чем до Киева рачки, пришлось остановиться на бумажном варианте.





Это чуть позже много камней набросало на дорогу к истине, ведь наши чиновники на весь мир славятся своим непревзойденным умением удавить бумажной петлей любого гиганта мысли и любое полезное дело. Вот как в подобной ситуации поступает деловой мэр, знающий себе цену? Правильно, засукивает рукава—и пошел ломить на пользу громады! И дорогами с тротуарами предметно займется, и найдет, как регулировать цены на съедобные товары для населения, и детей накормит в садиках и школах и вернет им преступно отнятые детские поликлинику, больничку и молочную кухню, и вернет городу 100 млн., украденные на продаже теплосети да пустит на дело, а не на премии приближенным шульцам, и прищщучит в судах горгаз на сотни млн. за гоняемый ими воздух вместо газа и похоронит их мечту о повышении тарифов, и цены на лекарства существенно собьет, открыв свои коммунальные аптеки вместо мафиозных, или хтя бы, по примеру мэра Покрова, позакрывает к чертовой матери все пункты приема металла, которые у населения во где сидят вместе с их прикрывателями, да много еще чего полезного.





А когда своими действиями (а не поздравлениями в СМИ) завоюет у громады, как говорят, респект и уважуху, такому уже до одного места будут все эти отзывы и акции протеста. Но наш мэр в этой ситуации не решился стать на сторону громады (как клялся), предпочел воевать за свой островок власти, состоящий из кучки подчиненных чиновников, потому как в городе править практически больше и нечем—в городском хозяйстве уже нет ни своих фабрик и заводов, ни энергогенераторов, ни своего городского строительства, ни своих магазинов и рынков, ни театров и кинотеатров с ДК, ни своего молока и мяса с пивом и хлебом, кирпича не сыщешь своего, все привозят из-за морей втридорога, даже дороги нам делают чужие дяди за наши деньги.





А деньги мы получаем не от своей работы, а от чужих щедрот, причем, где в бюджет, а где и мимо него, потому и о нашей социальной сфере без сдерживаемых рыданий говорить невозможно. Для борьбы же с обнаглевшими смутьянами из союза «Никопольчане», посягнувшими на незыблемость власти, мэр избрал избитый, но ранее безотказный админресурс, замешаный на правиле «чем больше вокруг черных, тем белее ты выглядишь». Это правило наглядно пояснили в Одессе, когда Хайм приходит в цирк и предлагает новый номер: «Суть номера проста. На арену выносят огромный мешок дерьма и под барабанный бой поднимают под купол, потом по сигналу его сбрасывают вниз, он лопается, обляпывая зрителей.





Все сидят обоср…е, и тут на арене появляюсь Я—в белоснежном фраке!» Где-то так. Короче, мэр дает задание председателю городской избирательной комиссии, своей однопартийке (БПП) Е.Богославской взять в оборот подписные листы и провернуть подобный цирковой номер. Та, ничтоже сумняшеся, тут же берется за работу, и вот уже в положенный срок появляется нужное заключение, что все эти подписные листы народной инициативы—простые обоср…, пардон, обосн…ованно отвергнутые бумажки, гроша ломаного не стоящие.





А то, что решение принималось как медведь сквозь чащу ломился, т.е. ломая все законы, нормы и логику, в расчет не бралось, скажем, лист, где стояли не имя-отчество подписанта, а инициалы, нещадно браковался, чувствовалось, что человек никогда не изучал, не любил и не признавал законы, иначе понимал бы, что цель этого закона—не правильно поставить запятую, а правильно определить его волеизъявление (!).





Кстати, проверить правильность особого труда не стоило, берешь сомнительный (для себя) лист, отрываешь зад, едешь по адресам на полчаса, и сомнения развеиваются вживую. Но не эта цель была поставлена. Так что бракование листов даже пьяный пятикантроп посчитал бы нелогичным, но это уже кто на что учился. Увы, не ясно, что связывало судью А.Чуприну с пятикантропами, но он взял и признал сомнительное решение избирательной комиссии и категорически запретил народную инициативу по отзыву мэра, посчитав, наверное, что на фоне всеобщего обожания мэра эти жалкие 20 тыс. голосов горожан могут подпортить картину сплошного благоденствия в Никополе.





А тут менты и прокурорские подсуетились—состряпали дельце, в результате которого решили подписные листы изъять и отправить на Луну. Ну, это мы уже проходили, в каждом сериале вещдоки пропадают, а менты и прокуроры потом разводят руками, мол, нету тела—нету дела. Тут наводит на размышление резвость служивых, обычно десятки избитых, ограбленных, униженных ломятся к ним, получая отписки, в лучшем случае, а тут такое битье копытами и махание гривами!





Да и юрист исполкома Д.Винтоняк подозрительно активизировался, ему по рангу положено, вроде, защищать интересы горожан, а он от мэра ни на шаг, что как-то не вяжется с законом. Ну так и получал бы гонорар у шефа, а не в городской кассе.





Но сколько бы веревочке ни виться… Грянул областной административный суд, там грамотно разглядели сговор и махом отменили и решение избиркома, и решение никопольского суда, подписные листы вернули на место, а инициативу по отзыву разрешили. Но... кресла под всеми фигурантами зашатались явно, во все концы пошли соответствующие бумаги, и это уже дает надежду на прецедент.





Но уроки извлекать обязательно, не то и дальше будем крутиться в этом бюрократическом омуте. Римляне были мудрее нас, их императоры, не чета нашим лавочникам, иногда сами уходили из власти, чтобы выращивать капусту, а нашим там как медом намазано, зубами не оторвешь от власти. А ведь аппетиты их можно умерить и дело решить одной бумажкой—ну хотя бы принять закон, что каждый голова, вступая в должность, прежде заключает контракт с громадой об ответственности за свои предвыборные обещания, скажем, не выполняет одно о бещание—год условно, а если три, получает три полновесных с конфискацией.





Или что подобное, вариантов достаточно, только пораскинь мозгами, но пока наш законники при слове «ответственность» шарахаются как от проказы. И всетак может стоит побороться за конкретику, даже пожертвовав красноречием?

Борис Кривчик