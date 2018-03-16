Злидні та міграція – головні виклики для держави!

Багато цього тижня було розмов про виклики на 2018 рік. Але всі ці виклики тягнуть за собою одну величезну проблему.





Щодня нас, українців, стає менше.



Нас стає менше, бо помирають українці на 10-15 років раніше, ніж сусіди європейці.





Нас стає менше, бо молоді сім’ї здебільшого не наважуються народжувати другу, і тим більше третю дитину.





Нас стає менше, бо молодь, майбутнє країни, іде за кордон у пошуках кращої долі. Бо зарплати в Україні – не забезпечують належний рівень життя, а про пенсії навіть говорити важко – вони просто мізерні.





Нас стає менше, бо лікарі втомилися працювати на жебрацькі зарплати, або заглядати у кишені пацієнтів, і теж їдуть за кордон.

І так скрізь, у всіх галузях. Особливо у промисловості.





Проблема міграції знайома усьому світу. Українці їдуть до Польщі, Поляки їдуть до Німеччини, а Німці їдуть до Англії.

Тим часом щороку з України їде близько 7 тисяч медичних працівників. Польща, наприклад, уже спростила правила працевлаштування українських медиків.

Наші лікарі, не вірячи у зміни та так звані реформи, їдуть до Польщі, Німеччини, Португалії, Угорщини. Вони їдуть з України.

У нас не вистачає 42 тисячі лікарів та 100 тисяч медсестер!





Скоро і пацієнтам доведеться їхати за кордон, щоб отримати консультацію лікаря…





А хто ж їде до нас??? Хто приїде на 150 $ зарплатні??? У країну, де чотири роки йде АТО? Де корупція душить усі галузі життя?





За результатами досліджень Держстату, торік понад 6,5 мільйона українських родин відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування.





А ще понад 600 тисяч українських родин, більшість яких проживає у сільській місцевості, не мали достатніх коштів навіть на харчування.





А вартість газу для громадян за цей час зросла майже у 10 разів (зі 725,4 грн до 6957,9 гривень за 1000 м.куб).

60% українських родин не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги та змушені звертатися за субсидіями.





Керівництво держави має усвідомлювати, що людина, їх життя та здоров’я є найвищою цінністю для держави. Це 3 стаття Конституції України.

Бо без громадянина – немає держави.





Тому:

Перше: потрібно піднімати економіку з колін. Ми з разом з великими промисловими підприємствами розробили проект закону, який дасть економіці нове дихання, цього тижня він буде зареєстрований у Верховній Раді.





Друге, досить гратися у медреформу. Без страхової медицини жодних якісних змін не буде! Законопроект №4981 давно зареєстрований, його просто треба винести в зал на голосування.





І третє: підтримка сім’ї та захист дітей - це надважливе завдання для держави. Законопроект 6063 теж готовий, більше 50 тисяч підписів у його підтримку ми нещодавно передали уповноваженому Президента з прав людини. Його треба виносити на голосування ще вчора.



Андрій Шипко