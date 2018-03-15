Областной департамент полиции проводит обыска у Правого Сектора Никополя по делу Рыбакова (видео)

Vail,Понимаю что не тогда люди были тупые, темные. После 1 Мировой войны и бардака кроме как жрать, бухать и делать детей ни о чем слышать не хотели, поверили в заманчивые лозунги коммунистов и думали что кто-то за них все построит. Но известно чем закончилась эта пасивность и пофигизм. Голодоморами, репррессиями и войной за интересы России, в которой украинцев погибло больше всех в процентном соотношении к количеству населения. Была бы Украина в 1939-м независимым государством - не посылали бы наших в бой одной винтовкой на двоих на смерть. Подготовились бы лучше, вступили в войно вовремя, воевали бы за себя, а не стали бы расходным материалом в руках украинофоба Жукова. На ошибках нужно учиться, а большинство нашего народа не желает этого делать, не желает замечать ни геноцидной политики власти, ни внешней агрессии России, а помешалось на новых моделях айфонов и новых фасонах жилеток для собак. Как и Запад повторяет те же ошибки. но уж с Россией. Мы сейчас и есть УНР 100 летней давности. Опять российская агрессия, которой противостоит небольшая группа патриотов. Опять Европа нас предает. Опять большая часть тупого населения. Правда при власти уже не идиоты как тогда, а барыги, которые осознанно сотрудничают с агрессором и готовяться если что прикрыться очередными курсантами и сдрыснуть. Но теперь уже с баблом.