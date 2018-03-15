С каких пор и почему Никополь стал городом изгоем для области?

К материалу советника председателя ОГА Юрия Голика под заголовком "Главный враг - идиотизм" на site.ua, где он делает акцент на некомпетентности активистов, можно относиться по разному. В любом случае это его субъективное мнение, и оно имеет право быть. У меня другой вопрос: - Марганец, Покров. А где же Никополь? Или о нашем городе в последнее время просто стараются не упоминать, что б не расстраиваться?





Главный враг - идиотизм

Когда в 2016-м мы перевели Покров и Марганец с газа на альтернативное отопление, местные наши «расследователи», неспособные отличить мегаваты от гигакаллорий, но научившиеся искать данные по открытым реестрам и давать истерики, не выходя из теплого офиса, обвиняли нас в халатности и, как всегда, были недовольны.





Хотя как можно быть недовольными замене потребления газа на альтернативку, тем более в условиях наличия бешеного соседа, использующего газ для шантажа - загадка.





При этом, эти умники, не смогли даже найти объявление об инвестконкурсе, которого они так долго желали и, понятное дело, не пришли на него. Хотя нам было понятно заранее - инвесторов, способных строить по 50 МВт за полгода за свой счет, с одновременной заменой прогнивших теплотрасс за свой счет тоже, в стране в принципе от силы максимум аж полторы компании. Сказать, что кто-то горит желанием вкладывать по 200 миллионов гривен в депрессивные ранее города, по понятным причинам, нельзя. Поэтому за инвесторов надо бороться, бегать за ними и их сопровождать, а не устраивать конкурсы «мы выберем одного из вас». Нет пока вас. Есть единицы. Которых надо уговаривать.





Конкурс кстати, мы провели. Но «расследователи» не смогли найти в открытом доступе информацию о нем. Ну или не захотели.





В момент перехода на альтернативку в тот же Марганец каждый день ездили отметиться помитинговать все самые буйные «общественники» из Днепра. Смысл митинга был не совсем понятен - рассадник коррупции в виде КП Теплоэнерго ликвидирован, новые котельные инвестор строит, тариф ниже. Самое смешное, что когда к «митингующим» подходили журналисты и спрашивали где они в Марганце живут, ответ у них всех был один: «вот там за углом», потому что не местные, названий улиц не знают. Думаю, что надо было спрашивать у них в каком они городе сейчас находятся - тоже вряд ли бы назвали.





Еще было уголовное дело одного из правоохранительных органов с буквой У в названии. Искали коррупцию и воровство бюджетных денег - стандартный набор, который они ищут всегда. Долго не могли сформулировать состав преступления - бюджетные деньги на перевод на альтернативку не тратились, а сам у себя инвестор не мог украсть по определению. Чтобы это понять им потребовалось три месяца.

Самый странный «активист», поздравляющий часто всех с бордов в Днепре со всеми праздниками, тоже отметился тогда в Марганце - занялся банальным вымогательством у строительной компании, ведущей там работы в стиле «вы мне заплатите сколько я скажу и я от вас отстану, иначе буду митинги устраивать и шины жечь». Записи его угроз по телефону до сих пор гуляют по сети.





Еще один чудак на букву М, уже с всеукраинского сми, наваял похожее «расследование» на основании релиза на сайте местного банка, кредитовавшего подобный проект подачи альтернативного тепла в несколько корпусов нескольких областных больниц. Этот же чудик позднее заблокировал меня в ФБ за вполне логичное указание на системные ошибки еще в двух его материалах. Обычно блокируют наоборот. Но тут клинический случай.





Характерно, что незнакомые с логикой «расследователи» никаких цифр посчитать не пытались и тупо, по привычке, искали зраду. Не задумываясь даже при этом зачем мы это все делаем.





Хотя выгода очевидна для всех, у кого голова, чтобы думать: все строительство полностью за счет инвестора, новые рабочие места, за счет же инвестора замена старых изношенных теплотрасс, налоги в местные бюджеты, тариф на 10% ниже газового, реальное тепло в школах, детских садах и больницах, отсутствие убыточных ранее КП путем ликвидации этих рассадников коррупции и включение/выключение отопления по звонку, а не по лимитам и регуляция кол-ва подаваемого тепла в режиме реального времени.

Плюс экономия порядка 50 млн грн в год для двух этих городов. Это больше чем их годовые бюджеты развития.

И да, сырье - шелуха подсолнечника - тоже местное.





Прошло почти два года. Два отопительных сезона и в Покрове, и в Марганце тепло.





Не так давно, согласно решения РНБО, в ответ на очередной приступ шизофрении у царя запоребрика, школы по всей стране были отправлены на неделю на каникулы, чтобы уменьшить потребление газа.

Все школы. Всей страны. Кроме школ в Покрове, Марганце и нескольких десятков других объектов социальной сферы в нашей области, переведенных нами на альтернативные виды топлива за последние три года. В области, при росте промышленного производства в которой, потребление газа снизилось на 13%.





А на днях в г. Смела Черкасской области за долги за газ отключили 19 котельных. Без отопления остались 183 дома - около 10 000 квартир. 12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений.

Население города – 68 000 человек. Как раз ровно посредине между Покровом и Марганцем.





Парадокс в том, что эти же «расследователи» обязательно напишут и о вынужденных каникулах в школах и о проблемах с расчетами за газ в Смеле как об «очередных» зраде, заламывая при этом руки и давая истерику «да куда ж власти раньше смотрели».

Сейчас, как и два года спустя, любое, даже здравомыслящее действие сопровождается воплями откровенных аферистов и порождаемым ими идиотизмом.





При этом, ни один крикун не хочет смотреть дальше собственного носа и считать на несколько ходов вперед.

Но, пройдет и это.



Юрий Голик