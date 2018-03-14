Любимый город. Как выглядит центральная аллея Никополя (фото)

Центральная аллея на проспекте Трубников напоминает полосу препятствий из грязи. Пешеходам здесь никак не пройти.

Несмотря на весеннее солнышко, жители Никополя не спешат на любимую аллею. Об этом Информатор сообщает с места события.

Пешеходная зона центральной аллеи в Никополе полностью перерыта. Все потому, что здесь демонтировали трубы теплосети, после чего землю так и не утрамбовали. К тому же, в декабре начали запланированную реконструкцию аллеи. К концу прошлого года чиновники обещали установить забор, бордюры, водопровод и автоматический полив деревьев. Как оказалось, работы выполнили частично, а именно перенесли забор и расширили пешеходную зону. Бордюры установили только на участке аллеи около ЦУМа. В районе Соцгорода вместо забора появились неприглядные кусты.

Напомним, по словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горсовета Всеволода Зинченко, этой весной центральная аллея преобразится благодаря искусственному газону и красным кленам. Впервые в Никополе появится тактильная плитка, что облегчит передвижение во время прогулок маломобильным людям.





Информатор

Алена Радченко

Фото: Мария Дымченко