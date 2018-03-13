Внимание! 500 грн. тому кто найдет в Никополе 500 метров нормальной дороги (видео)

Кон,

Да, назвало правительство Московии, а не СССР. Тогда официально Украины как государства еще не было(благодаря такому дебилу как Б.Хмельницкий). Она появилась в 1917-м. Кстати, насчет Хмельницкого я согласен. Жаль что еще немногие доросли до понимания что не из тех лепят кумиров. Лобановский - посредственный тренер, который ни разу не прошел со Сборной Украины ни одной квалификации(до задницы мне его ССср-овские достижения). А побеждать в ЧУ с Динамо - много ума не надо было. Хмельницкий - бездарный полководец, струсивший добить Речь Посполитую и основать на ее руинах Запорожскую империю, которую позже переименовали бы в Украинскую. Просто он был польским холопом, не отважившимся пойти до конца против своих хозяев. В результате ему потом пришлось ложиться под Россию и ложить туда все свое государство. Грушевский - старый ссыкун и демагог, которые не захотел создавать армию и просрал УНР вместе с "бабочником" Винниченко. И еще улицу в его честь навали. И еще много таких "деятелей" можно вспомнить. А улицы, конечно, нужно называть в честь наших героев российско-украинской войны, в честь наших писателей и поэтов, в честь наших ученых. И на фиг нам не нужны эти карлы вместе с либнехтами. Нам не нужна чужая история и чужие герои. А чтобы жить лучше нужно пророссийский режим Хрюшки Вальцмана скидывать еще вчера.