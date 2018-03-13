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Жизнь города

Внимание! 500 грн. тому кто найдет в Никополе 500 метров нормальной дороги (видео)

 

Газета ГОРОД Никополь выдаст вознаграждение в размере 500 грн. любому Никопольчанину который покажет в Никополе дорожный участок протяженностью хотя бы 500 метров который соответствует стандартам дорожного полотна города 


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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 20:53Просмотров: 196 Комментариев: 1
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