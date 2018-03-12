Никопольчане, ежегодно (начиная с 2010 года) Никополь получает так называемые «экологические» деньги – компенсация от государства за риски, связанные с проживанием в зоне ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС.

В 2018 году планируется поступление в городской бюджет почти 13 миллионов гривен.





В соответствии с действующим порядком, эти деньги можно потратить на следующие цели:

«… фінансування у разі потреби об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об’єктів, зокрема НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, об’єктів житлово-комунального господарства, АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, систем зв’язку…».





Как и во все предыдущие годы, наша городская власть планирует использовать эти 13 миллионов ТОЛЬКО на ремонт дорог. О том, чтобы их использовать для нужд здравоохранения, депутаты и городской голова даже не дискутируют.





В прилагаемых изображениях указаны дороги, которые в 2018 году будут отремонтированы за «экологические» деньги. При этом, в городских больницах в настоящее время катастрофически не хватает самых необходимых лекарств.

На 15 марта запланировано проведение общественного обсуждения Проекта Решения городского совета об использовании «экологических» денег на ремонт дорог (http://nikopol-mrada.dp.gov.ua/news/shanovna-hromado).





Никопольчане, каково ваше мнение: стоит ли закапывать эти 13 миллионов в бездонную мясорубку городских дорог? Или же надо подумать о здоровье жителей города?





СПРАВКА: начиная с 2011 года на ремонт дорог потрачено около 100 миллионов гривен "ЭКОЛОГИЧЕСКИХ" денег.

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"