Вікторина до 204 річниці народження Тараса Шевченка
12 березня 2018 року активісти Студентської Свободи провели вікторину до 204 річниці з дня народження генія українського слова Тараса Григоровича Шевченка.
У вікторині приймали участь студенти Нікопольського центру професійної освіти, металургійного технікуму та аграрного коледжу
Протягом вікторини студенти змагались у знанні життя та творчості митця. Учасники були відзначені грамотами. Після вікторини молодь провела час у неформальному спілкуванні за смаколиками.
«Такі заходи це в першу чергу можливість ідентифікувати та залучити активне студентство, показати образ Шевченка як образ справжнього українця і згуртувати молодь навколо гідних постатей»,- прокоментував керівник Нікопольського міського осередку Данило Кононюк
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