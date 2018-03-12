Вікторина до 204 річниці народження Тараса Шевченка

12 березня 2018 року активісти Студентської Свободи провели вікторину до 204 річниці з дня народження генія українського слова Тараса Григоровича Шевченка.



У вікторині приймали участь студенти Нікопольського центру професійної освіти, металургійного технікуму та аграрного коледжу

Протягом вікторини студенти змагались у знанні життя та творчості митця. Учасники були відзначені грамотами. Після вікторини молодь провела час у неформальному спілкуванні за смаколиками.





«Такі заходи це в першу чергу можливість ідентифікувати та залучити активне студентство, показати образ Шевченка як образ справжнього українця і згуртувати молодь навколо гідних постатей»,- прокоментував керівник Нікопольського міського осередку Данило Кононюк