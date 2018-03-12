Никопольская трасса. Эта трасса умрет вся в этом году если ее не сделать
Срок ее эксплуатации закончился более 10 лет назад. Там давно уже должен был быть ее капитальный ремонт, да все никак во времена «стабильности» не доходили у крепких хозяйственников до нее руки.
Трасса Решетиловская. Мой личный рекорд вчера ночью - минус два колеса в Царичанке.
Укравтодор может и дальше бредить многомиллиардными межгалактическими направлениями Одесса - Львов (это при наличии нормальной дороги Одесса - Киев - Львов) и лобовой возможности открытия авиасообщения, но на трассах Укравтодора в областях асфальта просто нет.
По состоянию на сейчас капитальный ремонт трассы Днепр - Никополь стоит примерно 750 млн грн. Это с гарантией 8 лет.
Укравтодор выделил первые 50 млн. В марте будут объявлены торги.
Осталось всего чуть-чуть: чтобы торги прошли и добиться выделения Укравтодором еще 700 млн на эту трассу.
На последнем видео, для сравнения, капитально отремонтированный участок трассы Днепр - Запорожье. Наглядная разница «как есть» и «как должно быть».
По Решетиловской трассе есть понимание Укравтодора о выделении на строительство ее новой 1 млрд грн на две области - нашу и Полтавскую. Но Постановы Кабмина до сих пор нет. Хотя через неделю уже можно начинать работы на этой трассе. Чего ждем? Рождества?
В общем, мыслить, конечно, надо глобально, а, учитывая состояние дорог в стране, действовать следует локально.
Это мы еще не коснулись темы Укртрансбезпеки и ее имитации деятельности при полном отсутствии законных весовых комплексов. Теперь весовыми комплексами и площадками под них занялись мы. Так будет быстрее и надежнее.
Для упоротых: ОГА за счет областного бюджета, местных бюджетов и их альтернативных источников в этом году капитально ремонтирует коммунальные дороги (дороги внутри населенных пунктов), которые мы имеем право финансировать, на рекордную сумму в 1 млрд грн. Все торги уже проведены. Все на низком старте. Ждем тепло.
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