Итоги недели от 11.03.18 (видео)

Касьянов еще совсем недавно всеми своими действиями показывал что поддерживает этот режим. А теперь вдруг стал на сторону народа. Может платить перестали а может только сейчас как до жирафа дошло. Но не могу не признать что излагает он все правильно. И вот эти Саакашвили и Деревянко с Лизой Богуцкой как раз мечтают повторить "подвиг" Турчинова, Парубия и Авакова. Призывают к мирному революции(а такого не бывает), подразумевая что люди все равно пойдут штурмом, а они(как и те 4 года назад с РЫГами) потом по трупам людей и ментов зайдут и усядутся в Раде да еще и коалицию под себя слепят из БПП и Народного фронта, которых вообще-то надо вместе с Опоблоком перестрелять и только небольшую часть пересажать. Народ не имеет права снова так тупить. Поэтому перед какими-то серьезными действиями нужно сначала снести сцену со всеми кто там стоит - главный источник зла и интриг. А Рада потом просто никогда больше не должна физически собраться. Вот тогда можно будет считать что победил народ.