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Группа в FB: Дороги Никополя (+ видео)
В данной группе предлагаю выкладывать видео и фото материалы о состоянии дорог в Никополе, если такие еще существуют. Публиковать и обсуждать темы о том сколько вкатано бюджетных (т.е. НАШИХ) денег и каков результат.
Группа создана по инициативе Никопольского городского головы Андрея Петровича Фисак. Правда тогда он еще не был городским головой, а дороги были не хуже.
Группа в FB: Дороги Никополя
https://www.facebook.com/groups/2091747537741089/
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
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