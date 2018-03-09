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Информация

Группа в FB: Дороги Никополя (+ видео)

 

В данной группе предлагаю выкладывать видео и фото материалы о состоянии дорог в Никополе, если такие еще существуют. Публиковать и обсуждать темы о том сколько вкатано бюджетных (т.е. НАШИХ) денег и каков результат.


Группа создана по инициативе Никопольского городского головы Андрея Петровича Фисак. Правда тогда он еще не был городским головой, а дороги были не хуже.



Группа в FB: Дороги Никополя
https://www.facebook.com/groups/2091747537741089/

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 15:55Просмотров: 336 Комментариев: 0
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