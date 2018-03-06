События
Зі святом 8 березня! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих
З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна квітне не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих.
Щастя вам, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб у кожному домі завжди було затишно і тепло.
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.