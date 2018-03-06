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Политика / Криминал

Пресс-конференция инициативной группы ЗА отставку А.П.Фисака (фото, видео)

 


Пресс-конференция инициативной группы ЗА отставку А.П.Фисака
Суд выиграли. А где подписные листы? И кто сядет вместе с Фисаком?



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  • Категория: Политика / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:06Просмотров: 982 Комментариев: 0
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