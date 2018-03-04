город Марганец
У Марганці стартував конкурс зі створення комп’ютерної гри
З 1 березня в Марганці стартував конкурс зі створення комп’ютерної гри, присвячений 80-ій річниці утворення міста. Тематика розробок: історія розвитку та становлення міста, його розбудова й сьогодення Марганця.
Конкурс проводиться серед усіх бажаючих, хто цікавиться чи професійно займається розробкою комп'ютерних ігор, програмуванням.
Кінцевий термін подачі робіт - 15 червня 2018 року. Передбачене й Інтернет-голосування, яке триватиме з 16 по 30 червня. Переможець отримає грошову винагороду. Запрошуємо взяти участь у конкурсі!
Джерело: marganets-rada.dp.ua
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