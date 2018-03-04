У Марганці стартував конкурс зі створення комп’ютерної гри

Ничего удивительного. Я же говорил, если в Киеве поднимут цену то и у нас сразу подорожает. Равняемся на столицу! Никополь же, блин, один из самых богатых городов Украины. Тут половина миллионеров живет, получающие по сраных 3 тысячи грн чистыми. А перевозчикам хоть 10 грн сделай - будет мало. Их главный лоббист в "президии" сидит. Но раз все мычат, значит всех устраивает. Хотя, этот исполком вместе со всеми теми отбросами что там заседают, можно вынести за 5 минут. Причем, стоимость проезда не главный повод. Но, раз всех устраивает то и мне не больше всех надо. Тем более что главные события все равно должны разворачиваться в центре.