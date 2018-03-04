Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


город Марганец

У Марганці стартував конкурс зі створення комп’ютерної гри

З 1 березня в Марганці стартував конкурс зі створення комп’ютерної гри, присвячений 80-ій річниці утворення міста. Тематика розробок: історія розвитку та становлення міста, його розбудова й сьогодення Марганця.

 

Конкурс проводиться серед усіх бажаючих, хто цікавиться чи професійно займається розробкою комп'ютерних ігор, програмуванням.


Кінцевий термін подачі робіт - 15 червня 2018 року. Передбачене й Інтернет-голосування, яке триватиме з 16 по 30 червня. Переможець отримає грошову винагороду. Запрошуємо взяти участь у конкурсі!


Джерело: marganets-rada.dp.ua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:14Просмотров: 130 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.