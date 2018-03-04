За три года Покров вложит в замену водопроводов свыше 7 миллионов гривен!

Мы настолько привыкли к окружающих нас элементарных благах цивилизации, что просто не задумываемся о том, что будем делать в случае их пропажи. Классическим примером может служить водопровод.

Привыкнув к тому, что из крана всегда течет вода, мы очень любим, критиковать ее качество, стоимость и т.д. При этом как то не задумываемся, что в этом бренном мире насчитывается более 1 миллиарда человек, не имеющих устойчивого доступа к чистой воде и значительная часть населения матушки-земли берут воду для приготовления пищи по сути дела с того же источника, где купаются и ходят в туалет. Со всеми вытекающими в виде дизентерии, и прочих эпидемий, последствиями.





В последнее время в соседнем с нами Покрове темой № 1 стал вопрос повышения тарифов на воду. Местный «Покровводоканал» на данный момент не может гарантировать свою стабильную деятельность при действующих тарифах и говорит о необходимости их повышения. Естественно, что эта злободневная тема стала поводом для критики в адрес местного руководства. Понятно, что в наше время мало кого может обрадовать повышение тарифов, но иногда стоит задать вопрос — а что ждет город в случае прекращения работы водоканала?

Так уж получилось, что за почти 60 лет своей работы это предприятие стало ассоциироваться с чем - то «вечным» и уверенностью, что «вода в кране будет всегда». Увы, ничего вечного нет.





Как и в советское время, так и в годы независимости Украины, власти всех эпох фактически не делали НИЧЕГО для того, что позволило бы водоканалу работать в отдаленном будущем. Все делалось в стиле «кое- как латки поставим, вода пускай и плохая в кране есть, а там после нас хоть потоп». В итоге эта страусиная позиция привела к печальным результатам - изношенность всех этих магистралей и оборудования предприятия превышает 80%!





И это объективно ведет к тому, что через некоторое время вопрос будет стоять уже даже не в том, что старые чугунные трубы прорывает, а вода из-за этих же старых трубопроводов будет мутной. Если не думать наперед и пустить ситуацию на самотек, то уже лет через 10, когда сети будут изношены полностью, город окажется на уровне некоторых районов Индии, где источником воды является «чистейшая вода священной реки Ганг», которую каждый день надо еще и ведрами принести за 5 километров. Конечно, картина немного утрированная, но от истины недалека.





За всей этой шумихой о повышении тарифов в тени осталось главное — именно за последние два года в Покрове начали делать по принципу - «на перспективу» и вопрос своего водоснабжения не стал исключением. Да, это не так заметно, да результаты пока ощущаются не сильно. Но все - таки не будем забывать — за 60 лет для водоканала не делалось вообще ничего.





И тот факт, что в 2017-м году на предприятии впервые за все время существования, провели модернизацию насосно-фильтровальной станции — это уже значительное событие. Тот факт, что руководство города начало сложную и долговременную работу по восстановлению нитки резервного водовода (благополучно разворованного буквально 10 лет назад) — это шанс, что не повториться ситуация 2012-го года, когда из-за аварии на основном водоводе город несколько дней был без воды в канун новогодних праздников. И даже начало использования для очистки воды гипохлорита вместо хлора — это тоже шаг вперед в сравнении с прошедшими десятилетиями.





Более того, именно сейчас Покров делает первые шаги, чтобы начать менять изношенные за десятилетия водопроводы, состояние которых в основном является главной причиной «окрашивания» воды, которая подается в квартиры.





Так, согласно программы, социально-экономического развития на 2018-2020 года в задаче «Повышение качества воды и надежности канализационных сетей» предусмотрено свыше 7,6 миллионов гривен именно на замену изношенных водопроводных сетей. Только в 2018-м году на эти цели планируется потратить почти 1 миллион гривен (997,5 тыс. грн.). В 2019-м на эти цели планируют потратить уже свыше 2,6 миллиона гривен, а в 2020 — почти 4 миллиона гривен!





Уже в текущем году запланированы капитальные ремонты участка водопровода Д-500 мм по улице Григория Тыквы и ремонт водопровода Д-100-150 мм по улице Калиновая.





Конечно, с учетом того, что общая протяженность сетей водоканала составляет 325 километров только водопроводных сетей это, кажется немного. Но не будем забывать — до этого все ремонты на водоканале в основном ограничивались латками насквозь проржавевших труб с эпизодической их заменой. Теперь же появилась, система, когда меняются целые участки, при этом укладываются пластиковые трубы.





Да, проблем у «Покровводоканала» более чем хватает и повышение тарифов это только следствие многих факторов. Но именно сейчас руководство Покрова, без преувеличения, начало работы над инвестициями в будущее города. И кто знает, может благодаря этому, лет через 20-30 горожане смогут набирать воду из - под крана, а не идти за ней до ближайшего колодца или речки.