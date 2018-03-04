Борис Кривчик: РЕМАРКИ К РЕФОРМАМ

Справедливости ради, следует заметить, что бестолковщина господствует у нас куда ни кинь. Да так густо, что уже не мы командуем своей жизнью, а придурки диктуют нам правила нашей жизни.

А мы молча глатаем, хотя тыщу лет работает поговорка, что «Глупость пуще злодейства».Справедливости ради, следует заметить, что бестолковщина господствует у нас куда ни кинь. Да так густо, что уже не мы командуем своей жизнью, а придурки диктуют нам правила нашей жизни. А мы молча глатаем, хотя тыщу лет работает поговорка, что «Глупость пуще злодейства». Скажем, слепому ясно, откуда ноги растут у бардака с ценами на харчи—бароны купили у «неподкупных» нардепов право на бесконтрольный экспорт, погнали за моря первокласные хлеб и сало, а народу остались низкосортный хлеб из отсевков (но по цене парижских круасанов) да сало аж в палец толщиной (по цене медвежатины). Как и леденцы по цене шоколада.





И подсолнечное масло по цене орехового и оливкового, которого так не хватает в головах нардепов. А люди берут, деваться им некуда. Слепому видно, что идет развал внутреннего рынка и наглая спекуляция. По уму, надо бы срочно брать ситуацию под контроль государства, хотя бы как в Германии (путем государственной интервенции на рынке продуктов), но нардепам не до того, они битый день тягаются за чубы вокруг закона о правовом сотрудничестве с Таиландом, без которого победы в войне никак не достичь.





Или взять образовательные реформы, особо актуальные, когда идут смертельные бои на всех фронтах. Неужели ума не хватило заглянуть наперед, что они поссорят нас с соседями, создавая барьеры в Европу? Что продление школьного цикла скоро создаст дефицит рабочей силы на 2-3 года, ведь слесарей и инженеров надо будет где-то искать и учить, пока их сверстников, как недорослей, 12 лет будут учить с компьютерами тому, на что ранее хватало 10 лет вживую (половина из чего, кстати, им ни разу в жизни не пригодилось)? И что делать с вундеркиндами, которые в 15 лет институты заканчивают, оставлять их раз за разом на второй год, пока не подрастут? И что половина учениц (не доучившись) в 19 лет (оптимальный рожательный возраст) уйдут в декрет, а половина пацанов—в армию? И что ждет потом недоучек?





А еще до такого додумались. Прогресс все время толкает в спину, не отставай, мол. Вот люди простые и крутятся, чтобы успеть сделать все, что жизнь подкидывает, а люди ловкие прикинули—а зачем надрываться, горбатясь, когда в наше время для безбедной жизни не обязательно быть человеком мудрым и умелым, достаточно быть человеком приближенным. Историки свидетельствуют, что при Екатерине Второй кто изловчался устроиться хотя бы кормителем ее канарейки, уже до конца жизни обеспечивал себе эту безбедность—сытый, пьяный и нос в табаке. Ну, чем не мотивация? Так мотивация и доныне людей ведет, стоит только присмотреться, как бьют копытами те, кто каждые выборы устраивают ледовые побоища за места поближе к царю и царевичам разного ранга.





Но чтобы приблизиться, надо ж попасться на государевы очи, да еще создать впечатление о своей работоспособности и незаменимости (лучше, конечно, в кумовья податься), и способы есть. У нас в армии был командир батареи, так когда солдаты в артпарке чистили пушки, командир покуривал в холодке, но как только на горизонте появлялся командир дивизиона (или бригады), капитан мгновенно нырял под пушку, ладонью густо мацал смазку и капал ею на фуражку, а потом парадно маршировал докладывать начальству, напоказ отдавая честь измазанной рукой. Зато репутация трудяги в штабе у него была—во!





На гражданке немного по другому, но суть та же. Скажем, создается в структуре власти постоянная комиссия, которая занимается вопросами образования, культуры и физкультуры (а чо, зато в рифму!), спорта и туризма, семьи и молодежи, культуристов, бродячих собак и слесарей-гинекологов и т.п., а к ним прицепили кучу отделов и департаментов, короче, смешались в кучу кони, люди, как писал поэт. Но все-таки закрадывается смутное подозрение, вот в армии бывает, когда солдату отпускают по тревоге 5 минут на обед, ему приходится второе—в первое, полил компотом и из одной миски за 5 минут успевать похлебать, без удовольствия, правда. Но у нас на кой хрен этот винегрет в комиссии и что от нее толку? Ведь никакие приближенные, кому отдали такую комиссию «на кормление», в любой ее функции—пустое место и заниматься ею предметно и не подумают, это им «западло».





Потому и результаты ожидаемые--физкультурой тут и не пахнет, раз в военкомте 60% призывников бракуют, а о контракте пусть луше не мечтают, слово «спорт» можно забыть после зимней олимпиады, чтобы не сгореть со стыда, а образец культуры--будущие матери, кторые курят травку, пьют и избивают девочек послабее, и все на фоне сплошного мата, а все эти комиссии и «патриотичные» педагоги и ухом не ведут, тупо их покрываю, не думаяая, что когда-то они сами отведают кузькину мать, потому как и их яблоки далеко от яблоньки не укатятся. Этим комиссиям, если по уму, самое место на свалке за ненадобностью, но их берегут, и этому можно найти объяснение. Во-первых, каждая из составляющих (культура, беспризорники и пр.) имют достатчные источники финансирования, во-вторых, говорят, платят безотказно, потому как здесь принято вознаграждать не за конечный результат (количество воспитанных здесь чемпионов, победителей КВН и других звезд), а за количество бумаг, написанных на эту тему.





Так какой дурак будет резать курку, несущую золотые яйца? Только сомнения гложут, а можно ли этот разброд классов, видов и подвидов объединить для решения общей задачи? Не раз уже ученые пытались скрестить ужа и ежа, но результат получался один—12м. колючей проволоки. Или такое вот. Есть у нас в верхах структура с громким названием—Отдел Образовния и Науки». Короче, липа несусветная! Хотя бы потому, что вывеска должна нести смысловую нагрузку и соответствовать содержанию, а там еще и конь не валялся. Отдел получает нормальные денежки и за науку, и за образование, а есть ли они в природе, или опять мошеничество? Ну, с наукой понятно, нет ее, пусть сперва ответят на два вопроса—сколько отдел воспитал кандидатов и докторов наук и сколько там написано научных трудов, способных перевернуть мир?





А насчет образования—стыдно им не знать, что образование состоит из знаний, воспитания и интелекта, и если знания так-сяк ученикам дают, то другими составляющими пользуются неохотно. К примеру, одного местного ловеласа спросили, мол, девочки у тебя красивые, но о чем ты с ними разговриваешь «до того»? А я, грит, проверяю их на интелект:--Пушкина читала?—Не-а.—Хемингуэя читала?—Не-а.—И р-раз за пазуху. Ликбез окончен. Есть и другой пример. Повезло мне по жизни общаться с гигантами мировой известности—академиком И.Юхновским (открывавшим судьбоносные сессии ВР как старейший депутат) и поэтом Б.Олийныком (единственным депутатом из коммунистов, проголосовавшим против возврата в Союз).





Темы затрагивались всевозможные, и ни разу они не запнулись, знали все, ни разу не повысили голос, а излагали так просто и доходчиво, как могут только гении. Чувствовалось, что за плечами у них явно не никопольская образовательная школа, которая на их фоне выглядит как «Куда конь с копытом—туда и рак с клешней».





Борис Кривчик

(Продолжние нелепиц следует)