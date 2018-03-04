Отримали технічні засоби реабілітації

Прагнення бути максимально самостійним від оточення – мрія кожної людини з серйозними вадами зору. За допомогою сучасних технічних засобів, які мають функції озвучення інформації, людина з вадами зору отримує право на самостійність, однак вартість таких засобів реабілітації не кожному по кишені. Аби підтримати покровчан із вадами зору, за рахунок міського бюджету людям, які потребують цього, були придбані засоби реабілітації з мовним виводом.







За словами Людмили Хайміної, що є активним членом Українського товариства сліпих, із такою проблемою звернулися до міського голови Олександра Шаповала і невдовзі питання було вирішено.





Представники Центру первинної медико-санітарної допомоги на минулому тижні відвідали інвалідів по зору і вручили їм засоби реабілітації з мовним виводом. Через ProZorro містом було придбано кожному по мовному тонометру, термометру та глюкометр. Ці портативні пристрої з голосовим супроводом дозволяють навіть незрячим людям без сторонньої допомоги турбуватися про своє здоров’я. Задоволена таким поповненням і Марія Михайлівна Пилипенко, дякуючи усім причетним за розуміння та підтримку.





- Така допомога край важлива для людей із серйозними вадами зору. Тепер процес вимірювання тиску не займає в мене стільки часу, проходить без напруження. Я не залежна від обставин, можу сама контролювати свій стан.