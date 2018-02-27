«Разбор полетов» городской избирательной комиссии. Часть 5 – Административный суд
Никопольчане, вот и состоялось последнее заседание Днепропетровского окружного административного суда по иску Инициативной группы к городской избирательной комиссии. Обжаловалось Постановление избиркома о ПРЕКРАЩЕНИИ народной инициативы по отзыву А.П.ФИСАКА с должности никопольского городского головы.
Напомню, с 21 августа по 19 сентября 2017 года проходил сбор подписей за отставку городского головы. Всего было собрано почти 20 тысяч подписей никопольчан.
Городская избирательная комиссия 30 дней проверяла подписные листы и 21 октября вынесла ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении народной инициативы.
О нарушениях в работе избирательной комиссии мы подробно писали в следующих материалах:
https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1487770031337759/
https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1488939124554183/
https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1489980904450005/
https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1492944864153609/
Сегодня судебная коллегия Окружного административного суда изучила предоставленные нами доказательства противоправных действий горизбиркома и вынесла ВЕРДИКТ:
Исковые требования УДОВЛЕТВОРИТЬ, Постановление о прекращении народной инициативы ОТМЕНИТЬ.
В ходе дебатов Е.Богославская и Дмитрий Винтоняк (представлял интересы ФИСАКА) выглядели бледно и неубедительно. Аргументов в защиту позиции горизбиркома практически не было. Однако, пытались взять судей "нахрапом". Эта тактика провалилась, суд объективно рассмотрел все обстоятельство дела.
Теперь, возможно, последует апелляция от избирательной комиссии. Но шансов у них, на мой взгляд, крайне мало: слишком существенны выявленные нарушения.
Наша команда юристов единодушна во мнении: городская избирательная комиссия (и, прежде всего, её председатель Елена Богославская) действовала предубежденно и «НА ЗАКАЗ».
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ мы проведем расширенную пресс-конференцию и ответим на все вопросы никопольчан.
О времени и месте проведения этого мероприятия СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
P.S.: Прошу прощения за плохой звук в прилагаемом видеофайле – неправильно расположил телефон.
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.