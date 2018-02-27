«Разбор полетов» городской избирательной комиссии. Часть 5 – Административный суд

Никопольчане, вот и состоялось последнее заседание Днепропетровского окружного административного суда по иску Инициативной группы к городской избирательной комиссии. Обжаловалось Постановление избиркома о ПРЕКРАЩЕНИИ народной инициативы по отзыву А.П.ФИСАКА с должности никопольского городского головы.



Напомню, с 21 августа по 19 сентября 2017 года проходил сбор подписей за отставку городского головы. Всего было собрано почти 20 тысяч подписей никопольчан.





Городская избирательная комиссия 30 дней проверяла подписные листы и 21 октября вынесла ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении народной инициативы.





О нарушениях в работе избирательной комиссии мы подробно писали в следующих материалах:

https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1487770031337759/

https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1488939124554183/

https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1489980904450005/

https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1492944864153609/

Сегодня судебная коллегия Окружного административного суда изучила предоставленные нами доказательства противоправных действий горизбиркома и вынесла ВЕРДИКТ:





Исковые требования УДОВЛЕТВОРИТЬ, Постановление о прекращении народной инициативы ОТМЕНИТЬ.





В ходе дебатов Е.Богославская и Дмитрий Винтоняк (представлял интересы ФИСАКА) выглядели бледно и неубедительно. Аргументов в защиту позиции горизбиркома практически не было. Однако, пытались взять судей "нахрапом". Эта тактика провалилась, суд объективно рассмотрел все обстоятельство дела.





Теперь, возможно, последует апелляция от избирательной комиссии. Но шансов у них, на мой взгляд, крайне мало: слишком существенны выявленные нарушения.





Наша команда юристов единодушна во мнении: городская избирательная комиссия (и, прежде всего, её председатель Елена Богославская) действовала предубежденно и «НА ЗАКАЗ».





В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ мы проведем расширенную пресс-конференцию и ответим на все вопросы никопольчан.





О времени и месте проведения этого мероприятия СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.









P.S.: Прошу прощения за плохой звук в прилагаемом видеофайле – неправильно расположил телефон.

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"