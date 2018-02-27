В Покрове увековечат имена 77 солдат, погибших при освобождении города

Как известно, бывший рудник им. Серго Орджоникидзе был освобожден 4 февраля 1944 года. В боях за территорию города принимали участие 3-го Украинского фронта, в том числе части 8-й гвардейской, 17-й воздушной армий и 4-го гвардейского механизированного корпуса.

Считается, что при освобождении города погибли около 2 тысяч советских солдат и офицеров. На территории нынешнего Покрова находится несоклько братских могилы в поселках Рудник, Перевизские Хутора, Александровка и Горняцкое. Увы, даже спустя более 70 лет после окончания войны далеко не все погибшие герои получили заслуженные посмертные почести.





Так, на одной из последних сессий городского совета мэр Александр Шаповал сообщил, что в 2016 году к нему обратились жители поселка Александровка с вопросом об упорядочивании солдатских могил, которые были в конце 40-х годов перенесены из окрестностей на местное кладбище. Данный вопрос люди безрезультатно поднимали на протяжении десятилетий. Но увы, предыдущая власть инициативы в данном вопросе не проявила. По словам Александра Шаповала, благодаря серьезной историко-архивной работе за последний год, было доказано, что в этих захоронениях находятся тела солдат, погибших при освобождении города. Всего выявлены и документально подтверждены имена 77 не увековеченных на наших братских захоронениях бойцов.





Именно поэтому он вышел с предложением рассмотреть вопрос о взятии этих могил под охрану, проведение комплекса работ по благоустройству и увековечению имен освободителей.





«Мы должны помнить их подвиг, для того, чтобы наши дети знали благодаря кому мы сегодня живем», — отметил Александр Шаповал.

Также стало известно, что 2018-й год в Покрове официально объявлен «Годом ветерана»