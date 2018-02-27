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Криминал

Клуб «РОМАШКА»: Андрей Фисак и ЗЕМЛЕКОПАТЕЛИ…

 

Никопольчане, в материале от 25 июля 2017 года мы поднимали тему раскопок в садовом товариществе «Ромашка»: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1393862547395175/.


Напомню, мы тогда добились создания межведомственной комиссии с целью прекращения тех безобразий, которые творились на въезде в Никополь.


Комиссия провела ОДНО выездное заседание и благополучно скончалась.


Цитирую абзац из июльского материала:

«… Хватит ВТИРАТЬ ОЧКИ Никопольской громаде. А.П.ФИСАК мне год назад обещал, что незаконные раскопки (по ЕГО договоренности с «копателями») закончатся рекультивацией земли. Копатели уже свернули свою деятельность – и кто же теперь будет 15 гектар земли приводить в порядок? За счет городского бюджета?А в чьих карманах поселилась прибыль от раскопок? А кто теперь возместит городу утрату плодородного земельного слоя?
Эту тему Общественный союз «Никопольчане» будет держать на особом контроле...»


И вот мы 19 февраля 2018 года направили ещё один запрос на имя городского головы с просьбой сообщить о результатах работы межведомственной комиссии.

 

Ответ ожидаемый, из него СЛЕДУЮТ ВЫВОДЫ:

- городской голова НИЧЕГО не сделал для наведения порядка в садовом товариществе «Ромашка», плодородный слой земли уничтожен;
- никакой рекультивации уничтоженного участка землекопатели проводить не собирались;
- только после нашего запроса Фисак решил поинтересоваться судьбой уголовного производства и направил письмо в Никопольский отдел полиции.
- деньги от продажи выкопанного металла уже расфасованы по карманам чиновников. Громада опять осталась «с носом»…


P.S.: На протяжении 2014-2016 годов я неоднократно задавал Андрею Фисаку настойчивый вопрос: - когда он примет меры по наведению порядка в «РОМАШКЕ». Ответ всегда был в форме шёпота: «…эти работы курируют из областной администрации …».


Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:31Просмотров: 573 Комментариев: 0
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