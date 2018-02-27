Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат запрошує молодь до вищих військових навчальних закладів

Навчання у ВВНЗ – це прояв патріотизму, впевненості у майбутньому, престиж, професіоналізм та отримання вищої освіти безкоштовно.

З метою визначення ступеню придатності, за станом здоров'я до військової служби та вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат пропонує Вам з'явитися для проходження медичної комісії.



Кандидатами для зарахування є громадяни України, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, а саме:



- особи віком від 17 до 21 року, а також ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;

- військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 23 років;

- кандидати повинні бути придатні до служби за станом здоров'я;

- особи, які мають достатній рівень фізичної підготовки;

- особи у яких відсутня судимість.





Бажаючим вступати до ВВНЗ для більш поглибленого ознайомлення з умовами вступу та оформлення документів звертатися до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21