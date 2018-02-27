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Криминал

Нікопольські поліцейські охорони затримали магазинного крадія

23 лютого близько опівночі наряд реагування поліції охорони отримав повідомлення про спрацювання сигналізації на одному з охоронюваних об’єктів – у магазині по вулиці Отаманській.

 

Працівники Нікопольського міжрайонного відділу поліції охорони затримали крадія на місці злочину. Зловмисник, пошкодивши решітку та розбивши вікно, намагався проникнути в приміщення магазину, але далі підвіконня пробратися не встиг. Спрацювала охоронна сигналізація і вже за дві хвилини поліцейські охорони були на місці події.


Підозрюваний виявився місцевим мешканцем 1976 року народження, має судимість за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Його передали слідчо-оперативній групі Нікопольського відділу поліції. Відомості про подію попередньо внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.


Управління поліції охорони

в Дніпропетровській області

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:20Просмотров: 844 Комментариев: 0
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