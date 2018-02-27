Нікопольські поліцейські охорони затримали магазинного крадія

23 лютого близько опівночі наряд реагування поліції охорони отримав повідомлення про спрацювання сигналізації на одному з охоронюваних об’єктів – у магазині по вулиці Отаманській.

Працівники Нікопольського міжрайонного відділу поліції охорони затримали крадія на місці злочину. Зловмисник, пошкодивши решітку та розбивши вікно, намагався проникнути в приміщення магазину, але далі підвіконня пробратися не встиг. Спрацювала охоронна сигналізація і вже за дві хвилини поліцейські охорони були на місці події.





Підозрюваний виявився місцевим мешканцем 1976 року народження, має судимість за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Його передали слідчо-оперативній групі Нікопольського відділу поліції. Відомості про подію попередньо внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.





Управління поліції охорони

в Дніпропетровській області