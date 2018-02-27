Впервые за 20 лет Никополь получил новую пожарную машину

26 февраля в 13:00 в Никопольское отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили новую пожарно-спасательную машину. Стоимость автомобиля 6 миллионов 614 тысяч гривен.

Об этом Информатор сообщает с места события. Пожарную машину закупила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На торжественном мероприятии присутствовали мэр Никополя Андрей Фисак, глава Никопольской районной администрации Олег Кириченко. Современный автомобиль никопольским спасателям передал начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.





«За счет государственного бюджета 2017 года Днепропетровская область получила 12 новых автомобилей. В этом году государство выделит еще 800 миллионов на приобретение новой техники. Поэтому, рассчитываем получить еще 6 — 8 автомобилей», — пояснил Андрей Кульбач.

Никопольская пожарно-спасательная часть получила МАЗ стоимостью 6 миллионов 614 тысяч гривен. Автомобиль оснащен современным оборудованием, которое поможет спасателям ликвидировать даже крупные пожары.





У машины высокие технические характеристики — вместимость цистерн для воды более 4 тонн, кроме этого, машина оснащена европейским оборудованием: бензорезом для резки металлических ограждений, мощной выдвижной осветительной вышкой, электростанцией и другими необходимыми устройствами и приспособлениями.





Автомобиль имеет большие габариты и высоту — 3 метра 64 сантиметра. Для того, чтобы спасатели смогли свободно подъехать к очагу возгорания, жителям необходимо следить за своевременной обрезкой деревьев, об этом сообщил командир отделения Игорь Яцун.

Начальник Никопольского межрайонного управления ГСЧС Константин Сегедий поблагодарил руководство за новую технику и отметил, что с современным оборудованием спасатели готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Мария Дымченко

Информатор