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город Марганец / Криминал

В м. Марганець поліція розкрила резонансне вбивство жінки

Близько 7 колотих поранень у груди, шию та живіт 67-річної приймальниці металу завдала 28-річна місцева жителька. На даний час підозрювана затримана співробітниками Марганецького ВП.

 

Подія сталася 20 лютого у м. Марганець. Вбиту працівницю пункту збору металобрухту виявили перехожі та повідомили до поліції. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам впродовж доби правоохоронці встановили та затримали молоду дівчину, яка обґрунтовано підозрюється у цьому злочині.


Як встановили поліцейські, дві жінки не могли дійти згоди стосовно вартості зданого металобрухту. В ході конфлікту клієнтка схопила кухонний ніж та почала наносити удари. Коли жертва померла, вона забрала з гаражного боксу близько 10 тис. гривень.


Вже 21 лютого нападницю затримали в порядку ст. 208 КПКУ, наступного дня їй вручили письмове повідомлення про підозру. Жінці загрожує покарання, передбачене ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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  • Категория: город Марганец / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:33Просмотров: 564 Комментариев: 0
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