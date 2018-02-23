В м. Марганець поліція розкрила резонансне вбивство жінки

Близько 7 колотих поранень у груди, шию та живіт 67-річної приймальниці металу завдала 28-річна місцева жителька. На даний час підозрювана затримана співробітниками Марганецького ВП.

Подія сталася 20 лютого у м. Марганець. Вбиту працівницю пункту збору металобрухту виявили перехожі та повідомили до поліції. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам впродовж доби правоохоронці встановили та затримали молоду дівчину, яка обґрунтовано підозрюється у цьому злочині.





Як встановили поліцейські, дві жінки не могли дійти згоди стосовно вартості зданого металобрухту. В ході конфлікту клієнтка схопила кухонний ніж та почала наносити удари. Коли жертва померла, вона забрала з гаражного боксу близько 10 тис. гривень.





Вже 21 лютого нападницю затримали в порядку ст. 208 КПКУ, наступного дня їй вручили письмове повідомлення про підозру. Жінці загрожує покарання, передбачене ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області